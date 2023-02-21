Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, с начала полномасштабного вторжения почти год назад Россия уничтожила в Украине более 170 тысяч жилых домов. Оккупанты стерли с лица земли и другие объекты инфраструктуры, из-за агрессии РФ и значительных разрушений некоторые города и села буквально прекратили свое существование.

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Эти изменения, которые принесли на наши земли войска РФ, хорошо видны из космоса. Ужасающие снимки украинских населенных пунктов до и после полномасштабного российского вторжения показали "Схемы" (чтобы посмотреть фото, сделайте страницу до конца).

На этих кадрах видно, что в некоторых городах, поселках и селах захватчики били из разных видов оружия по всему, что видели: домам, предприятиям, учебным заведениям. Из-за этого некоторые населенные пункты частично разрушены, а другие даже сложно узнать из-за того, что целых зданий там не осталось.

Донетчина

Город Соледар российские оккупационные войска смогли захватить после многих месяцев боев только в январе 2023-го. Населенный пункт претерпел очень серьезные разрушения, а оккупационные "власти" уже заявили, что не собираются его восстанавливать.

Сейчас войска РФ бросают все силы на то, чтобы захватить соседний Бахмут. Этот когда-то цветущий город на Донетчине враг тоже целенаправленно стирает с лица земли.

Такая же участь постигла села, расположенные вблизи двух предыдущих городов – Яковлевку и Покровское. От обстрелов пострадали многие жилые дома, сельские школы и предприятия. Сейчас населенные пункты под оккупацией.

Мариуполь – город, название которого из-за вторжения РФ знают во всем мире. По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты разрушили его на 95%: уничтожены многоэтажки, частный сектор, больницы, роддома, школы и крупные предприятия. Точное количество погибших жителей города до сих пор не установлено.

Луганщина

В городе Рубежное, по данным Луганской ОВА, разрушены 90% инфраструктуры. С мая 2022 г. населенный пункт находится под российской оккупацией.

Попасная тоже разрушена почти полностью, от обстрелов пострадал едва ли не каждый дом в городе. Помимо жилой застройки врагом были разрушены памятники архитектуры, в частности, храм Святого Николая.

Харьковщина

Во время оккупации Изюм стал своеобразным хабом для подразделений "второй армии мира". Автостанция, гостиница, школа, жилые дома и местная поликлиника – далеко не весь перечень разрушений в городе.

Купянск на северо-востоке Харьковской области был под оккупацией РФ почти с начала полномасштабного вторжения. После того, как город освободили, россияне регулярно его обстреливают, нанося разрушения.

Киевщина

Село Мощун на севере Киевской области стало одним из форпостов, позволивших Силам обороны Украины выиграть битву за Киев. В результате боев и обстрелов из 2,8 тысяч домов 2 тысячи были уничтожены или сильно повреждены, также разрушена и инфраструктура села.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спутниковые снимки Бахмута и Соледара опубликовала американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies. На них видно, как города изменились за время активных боевых действий.

Также с высоты показали уничтоженную оккупантами Марьинку Донецкой области. В городе, где раньше проживало около 10 тыс. человек, не осталось ни одного уцелевшего дома.

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