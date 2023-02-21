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Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

София Закревская
War
5 минут
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Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, с начала полномасштабного вторжения почти год назад Россия уничтожила в Украине более 170 тысяч жилых домов. Оккупанты стерли с лица земли и другие объекты инфраструктуры, из-за агрессии РФ и значительных разрушений некоторые города и села буквально прекратили свое существование.

Видео дня

Эти изменения, которые принесли на наши земли войска РФ, хорошо видны из космоса. Ужасающие снимки украинских населенных пунктов до и после полномасштабного российского вторжения показали "Схемы" (чтобы посмотреть фото, сделайте страницу до конца).

На этих кадрах видно, что в некоторых городах, поселках и селах захватчики били из разных видов оружия по всему, что видели: домам, предприятиям, учебным заведениям. Из-за этого некоторые населенные пункты частично разрушены, а другие даже сложно узнать из-за того, что целых зданий там не осталось.

Донетчина

Город Соледар российские оккупационные войска смогли захватить после многих месяцев боев только в январе 2023-го. Населенный пункт претерпел очень серьезные разрушения, а оккупационные "власти" уже заявили, что не собираются его восстанавливать.

Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад
Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

Сейчас войска РФ бросают все силы на то, чтобы захватить соседний Бахмут. Этот когда-то цветущий город на Донетчине враг тоже целенаправленно стирает с лица земли.

Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад
Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

Такая же участь постигла села, расположенные вблизи двух предыдущих городов – Яковлевку и Покровское. От обстрелов пострадали многие жилые дома, сельские школы и предприятия. Сейчас населенные пункты под оккупацией.

Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад
Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад
Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад
Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

Мариуполь – город, название которого из-за вторжения РФ знают во всем мире. По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты разрушили его на 95%: уничтожены многоэтажки, частный сектор, больницы, роддома, школы и крупные предприятия. Точное количество погибших жителей города до сих пор не установлено.

Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад
Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

Луганщина

В городе Рубежное, по данным Луганской ОВА, разрушены 90% инфраструктуры. С мая 2022 г. населенный пункт находится под российской оккупацией.

Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад
Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

Попасная тоже разрушена почти полностью, от обстрелов пострадал едва ли не каждый дом в городе. Помимо жилой застройки врагом были разрушены памятники архитектуры, в частности, храм Святого Николая.

Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад
Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

Харьковщина

Во время оккупации Изюм стал своеобразным хабом для подразделений "второй армии мира". Автостанция, гостиница, школа, жилые дома и местная поликлиника – далеко не весь перечень разрушений в городе.

Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад
Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

Купянск на северо-востоке Харьковской области был под оккупацией РФ почти с начала полномасштабного вторжения. После того, как город освободили, россияне регулярно его обстреливают, нанося разрушения.

Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад
Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

Киевщина

Село Мощун на севере Киевской области стало одним из форпостов, позволивших Силам обороны Украины выиграть битву за Киев. В результате боев и обстрелов из 2,8 тысяч домов 2 тысячи были уничтожены или сильно повреждены, также разрушена и инфраструктура села.

Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад
Россия стерла с лица земли 170 тысяч домов: спутниковые фото городов и сел Украины сейчас и год назад

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спутниковые снимки Бахмута и Соледара опубликовала американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies. На них видно, как города изменились за время активных боевых действий.

Также с высоты показали уничтоженную оккупантами Марьинку Донецкой области. В городе, где раньше проживало около 10 тыс. человек, не осталось ни одного уцелевшего дома.

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