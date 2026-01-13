'Россия стремится к конфронтации': Рютте о потерях врага на войне и союзниках Кремля

Россия несет значительные потери в войне против Украины и не демонстрирует признаков изменения своей агрессивной политики. В то же время Кремль продолжает опираться на поддержку нескольких государств.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, пока нет оснований считать, что модель "агрессивных и безрассудных действий" России изменится в ближайшее время. Наоборот, он подчеркнул, что Москва настроена на долгосрочную конфронтацию.

Также Рютте подчеркнул, что страна-агрессор сотрудничает с Китаем, Ираном и Северной Кореей и отметил, что это – важный фактор в текущей геополитической ситуации.

Отдельно представитель НАТО обратил внимание на потери российской армии на фронте. Он отметил, что из-за устойчивой украинской обороны Россия ежемесячно теряет от 20 до 25 тысяч убитых солдат. Речь идет именно о погибших, а не раненых.

Для сравнения Рютте привел данные о войне в Афганистане в 1980-х годах, где Советский Союз потерял около 20 тысяч военных за 10 лет. По его словам, сейчас Россия теряет такое же или даже большее количество солдат всего за один месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил , что предотвратить возможную агрессию России против стран Альянса можно только при двух условиях... По его словам, без их выполнения ситуация с безопасностью на континенте будет стремительно ухудшаться.

Также напомним, несмотря на скепсис отдельных союзников, вопрос членства Украины в НАТО имеет четкую перспективу. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины неизбежно, даже с учетом позиции стран, которые выражают сомнения

