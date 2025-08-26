Россия строит башни с 'Панцирями' для защиты завода по производству дронов – 'Атеш'

Агенты движения "АТЕШ" сообщили о строительстве башни с модулем ПВО "Панцирь" рядом с заводом в городе Елабуга. Именно здесь россияне наладили выпуск дронов-камикадзе Shahed-136. Информация появилась в конце августа, когда после нескольких ударов украинских беспилотников работу предприятия удалось нарушить.

Об этом говорится в телеграмм-канале "АТЕШ". "Это прямое подтверждение того, что удары украинских дронов уже нанесли заводу серьезный ущерб, а российские власти в панике пытаются спасти свою фабрику смертников", — заявили в движении.

Завод в Елабуге стал одной из ключевых площадок, где собирают и совершенствуют Shahed-136 для атак на Украину.

Что известно

В последние месяцы предприятие неоднократно становилось мишенью для ударов беспилотников. Несмотря на это, российская сторона демонстрирует готовность вкладывать ресурсы в его защиту, даже если это выглядит как временное решение вроде башен с системами ПВО.

По словам "АТЕШ", установка "Панциря" на башне не гарантирует полной безопасности завода. Ежедневно производство остается под угрозой, а вместе с ним и вся логистика поставок дронов, которыми Москва ведет воздушный террор против украинских городов. В движении также призвали передавать информацию о подобных укреплениях и объектах ПВО в России и на временно оккупированных территориях. За подтвержденные данные предусмотрено вознаграждение.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, еще 9 августа 2025 года республику Татарстан атаковали дроны-камикадзе. Под ударом оказался город Елабуга, где расположен завод по производству дронов Shahed/Герань. Тогда весь персонал с завода был эвакуирован на улицу.

Еще раньше российские пропагандисты похвастались видео с завода в "Алабуге" (особая экономическая зона в Елабужском районе) где продемонстрировали процесс сборки и в целом план завода. В сети обратили внимание, что к производству БПЛА россияне привлекли много студентов, которых заманили на завод якобы "для обучения".

