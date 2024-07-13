Россия строит унифицированные пусковые установки для 'Калибров' и 'Ониксов': в ВМС рассказали о новой ракетной тактике врага

В Черном и Азовском морях уже несколько дней не наблюдаются носители крылатых ракет. Но россияне строят унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов".

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Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он уточнил, что в Черном море корабли россиян вообще отсутствуют, а в Азовском зафиксированы три минных тральника и один ракетный катер, который "не может причинить вреда из своей локации".

"В принципе нового ничего в российской тактике не просматривается. Учитывая опасность применения носителей крылатых ракет, они их максимально ограничивают, несмотря на то, что они имеют в количестве восемь единиц в Черном море", – отметил Плетенчук.

Представитель ВМС ВСУ отметил, что россияне применяют "Калибры" с целью перегрузки ПВО во время комбинированных ракетно-дроновых атак. Приоритет для поражения целей сейчас имеют другие типы ракетного вооружения.

"Калибры" остаются опасным оружием с боевой частью весом 450 кг, однако процент ущерба этих ракет высок. По информации военных, россияне учли этот опыт и уже строят унифицированные шахты для пусков – и для "Калибров", и для "Ониксов", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 13 июля, россияне атаковали Одессу баллистикой из Крыма. По информации командования "Юг", Россия обстреляла Одесщину ракетами "Искандер-М". О пострадавших не сообщается.

А ракетный удар российских оккупантоов по Херсонщине разрушил здание украинского футболиста итальянской "Аталанты" Виктора Коваленко, который в прошлом году выступал на правах аренды за "Эмполи". 28-летний уроженец Херсона показал видео с последствиями прилета.