Россия стягивает войска для наступления на востоке, оккупанты привезли 150 раненых в госпиталь в Каланчаке – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях на востоке Украины. Захватчики стягивают туда как можно больше личного состава, только на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области.

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Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 27 февраля. Кроме того отмечается, что оккупанты продолжают нести потери, поэтому для оказания медицинской помощи своим военнослужащим, активно использует местную инфраструктуру на временно захваченных территориях.

В частности, в населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих ВС РФ. Известно, что медицинский персонал исключительно россияне.

Также, по информации Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, наши воины за текущие сутки уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа Шахед-136 и 1 типа Zala.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию ПВО.

Российские обстрелы Украины

В течение суток противник нанес 8 ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них – иранскими ударными БПлА типа "Шахед-136". Совершил более 55 обстрелов с РСЗО.

Обстрелы россиянами населенных пунктов Украины по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино Черниговской области; Строительное, Горки, Атинское, Волфино, Павловка, Степок Сумской области; Ветеринарное, Стрелечая, Гатище, Волчанские Хутора, Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка – Донецкой. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области и Роздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись населенные пункты, в частности, Железнянское, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении огневое поражение потерпели районы 17 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии, а для определения позиций нашей артиллерии развернул в районе населенного пункта Степное радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали более 20 населенных пунктов Херсонской области, расположенных на правом берегу реки Днепр. В частности, Берегово, Берислав, Веселое, Тягинко, Антоновка и город Херсон.

На оккупированных территориях Херсонщины враг продолжает попытку дискредитировать Силы обороны Украины. В частности, противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что последние несколько недель в Луганской области наблюдается эскалация ситуации. Российские захватчики увеличили количество обстрелов как линии фронта, так и относительного тыла, чаще производят атаки, а на временно оккупированную территорию стянули достаточно большие резервы;

– русские солдаты, мобилизованные из Серпухова Московской области, пожаловались на преступные приказы командиров на фронте. Они заявляют, что их посылают на смерть.

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