'Россия точно почувствует': Зеленский высказался по поводу сроков начала контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу сроков начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он заявил, что страна-агрессор Россия точно почувствует это.

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Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями итальянских СМИ. По его словам, в скором времени будут предприняты первые важные шаги в рамках контрнаступления ВСУ.

"Мы очень серьезно готовимся и очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все очень мотивированы. Не только те, кто знает замысел, но и весь народ", – сказал гарант.

По его словам, это самый главный вопрос, на который он пока не может ответить. При этом, как отметил глава государства, Россия точно почувствует начало контрнаступления украинских защитников.

"Это самый актуальный вопрос, но я не могу вам на него ответить. Но вы точно увидите, а Россия – точно почувствует... Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут скоро", – заявил лидер Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы отправить еще больше оружия Украине для контрнаступления.

Соединенные Штаты работали с более чем 50 странами, чтобы предоставить Украине необходимую военную помощь. Если перед ожидаемым контрнаступлением Силам обороны не будет хватать какого-либо оружия, Америка "приложит все усилия", чтобы помочь.