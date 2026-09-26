Россия ударила по дороге в Одесской области: загорелся грузовик, есть пострадавшие. Фото
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Утром Россия нанесла удар по Одесской области . Враг обстрелял автодорогу: повреждены три грузовика.
Известно о трех пострадавших. О последствиях террора РФ рассказал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Что известно об ударе РФ
Об очередном акте террора, совершенном россиянами в Одесской области, Кипер сообщил в 10:24.
Враг нанес удар по автодороге на территории области.
"Повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся. Пострадали три человека. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки", – отметил чиновник.
Он также опубликовал фото с места события. На нем видна охваченная огнем фура.
Перед сообщением об атаке в различных районах области неоднократно объявлялась воздушная тревога, последняя из них была отменена в 10:19.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 сентября оккупанты нанесли удар по Запорожью.
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