Россия ударила по дороге в Одесской области: загорелся грузовик, есть пострадавшие. Фото

Утром Россия нанесла удар по Одесской области . Враг обстрелял автодорогу: повреждены три грузовика.

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Известно о трех пострадавших. О последствиях террора РФ рассказал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно об ударе РФ

Об очередном акте террора, совершенном россиянами в Одесской области, Кипер сообщил в 10:24.

Враг нанес удар по автодороге на территории области.

"Повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся. Пострадали три человека. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки", – отметил чиновник.

Он также опубликовал фото с места события. На нем видна охваченная огнем фура.

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Перед сообщением об атаке в различных районах области неоднократно объявлялась воздушная тревога, последняя из них была отменена в 10:19.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 сентября оккупанты нанесли удар по Запорожью.

Под завалами погибли молодая женщина и ее свекровь. Муж погибшей и их 3-летний сын получили ранения.

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