Россия углубляет демографический кризис и меняет состав населения на ВОТ: в ГУР раскрыли подробности

Страна-агрессор Россия продолжает менять демографический и этнонациональный состав населения на временно оккупированных территориях Украины. Москва заселяет их выходцами из РФ и гражданами других государств, одновременно углубляя демографический кризис.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины. В ведомстве отметили, что политика РФ на оккупированных территориях имеет признаки этноцида.

"Геноцидная война и целенаправленная преступная политика государства-агрессора России приводят к постепенному вытеснению местного населения и изменения демографического и этнонационального состава временно оккупированных территорий Украины", – заявили в разведке.

По данным ГУР, Россия переселяет на ВОТ граждан РФ и из стран Центральной Азии, Кавказа и Африки. Для этого Москва использует несколько механизмов. В частности долгосрочные назначения российских чиновников в оккупационные администрации и государственные программы по направлению людей на работу на оккупированные территории на пять лет.

Также страна-агрессор ввела льготное ипотечное кредитование для переселенцев в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, выходцам из России предоставляют земельные участки в оккупированном Крыму и на Херсонщине. Только в 2025 году в Крыму такие участки получили около 4 тысяч человек.

Вместе с тем демографическая ситуация на оккупированных территориях продолжает ухудшаться. В разведке сообщили, что по итогам 2025 года естественный прирост населения на оккупированной части Донецкой области составил -9,9‰, это в 2,4 раза хуже среднего показателя в России.

Кроме того, на оккупированной Донетчине в 2025 году умерли 10,9 тысячи человек трудоспособного возраста. Уровень смертности среди этой категории населения составил 6,8‰. По информации ГУР, смертность от травм и внешних причин в прошлом году составила 146,1 на 100 тысяч населения, а более 83% умерших были людьми трудоспособного возраста.

Напомним, в оккупации активизировался отжим недвижимости у законных владельцев. Причем как у украинцев, которые выехали из захваченной российскими войсками территории, так и у тех, кто вынужденно или по доброй воле там остался. В мае процесс серьезно ускорился. Более того, людей начали уже выселять из домов и квартир – причем, всего за несколько дней. А чтобы забрать свои вещи еще нужно "договориться".

Также OBOZ.UA сообщал, несмотря на достаточно тесные отношения с Россией, Китай официально так и не признал ни аннексию РФ украинского Крыма, ни созданных Москвой квазиобразований "ЛНР"/"ДНР", ни дальнейшей оккупации частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Однако неофициально КНР все глубже "просачивается" и закрепляется на оккупированных территориях нашего государства – на уровне бизнеса, торговли, финансов и политических связей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!