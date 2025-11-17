Россия уменьшила интенсивность ракетных и бомбовых ударов по сравнению с предыдущей неделей. Инфографика

На прошлой неделе (10–16 ноября) российские оккупационные войска несколько снизили интенсивность ракетных и бомбовых ударов по Украине. Однако обстрелы с применением БПЛА остались практически на том же уровне.

Статистику обнародовал проект UA War Infographics. Речь идет о подсчетах прошедших семи дней по сравнению с позапрошлой неделей (3–9 ноября).

Сколько вражеских воздушных целей атаковали нашу территорию

Обстрелы свободной территории Украины (условного тыла)

В период с 10 по 16 ноября РФ запустила 31 ракету (это меньше на 52%). Из них 16 были сбиты воинами противовоздушной обороны.

Количество ударных дронов почти не изменилось – их насчитали 1186 (+4%). 932 БПЛА ликвидированы силами ПВО.

Обстрелы на фронте и прифронтовых территориях

Авиационных бомб противник применил 635 (-31%).

Применений РСЗО было около 825 (+4%).

Ударов дронов-камикадзе – 31540 (-18%).

"Это не повод вздыхать с облегчением: наша аналитика свидетельствует, что если в одну неделю у недостраны меньше средств поражения, на следующей может быть больше", – предупредили авторы инфографики.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с руководителями всех дипломатических учреждений и очертил главные приоритеты их работы на 2025–2026 годы. Он подчеркнул, что Украина должна усиливать собственную оборону и активнее привлекать партнеров к программам поддержки, в частности в сфере противовоздушной обороны.

