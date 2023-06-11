Россия уничтожает захваченные в Севастополе и Донузлаве суда ВМС Украины

Российская Федерация приступила к незаконной утилизации кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Оккупанты захватили их в Севастополе и Донузлаве во время оккупации Крыма.

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Об этом со ссылкой на социальные сети пишет портал "Милитарный". Часть из украденных 19 кораблей, катеров и других судов ВМС Украины была замечена на утилизационном предприятии в Инкермане.

По меньшей мере шесть захваченных судов ВМС Украины журналисты "Милитарного" идентифицировали на фотографиях с утилизационного предприятия в Инкермане, появившихся в соцсетях.

"На фото можно увидеть ракетный катер "Приднепровье" проекта 12411Т, артиллерийский катер "Херсон" (бывший торпедолов проекта 1388), морской тральщик "Чернигов" проекта 266М, морской тральщик "Черкассы" проекта 266М. Кроме того, на фото присутствуют корвет "Хмельницкий" проекта 12412, корвет "Луцк" проекта 1124МУ. Крайний слева – списанный морской тральщик проекта 266М Черноморского флота ВМФ России (вероятно, "Электрик")", – говорится в сообщении.

На другом фото видно пришвартованное слева от плавучего крана судно-нефтесборщик ВМС Украины U 954.

По данным "Милитарного", на начало 2022 года в Крыму оставались 19 кораблей, катеров и других судов ВМС Украины, которые были похищены оккупантами. Неизвестной остается судьба 11 из них.

Так, на фото из Инкермана нет корвета "Тернополь" проекта 1124МУ, противодиверсионного катера "Феодосия" проекта ПВ1415. Неизвестна судьба крупного гидрографического катера "Сквира" проекта 1896, малого гидрографического катера U 662 проекта 16830, рейдового буксира "Дубно" проекта 737М, рейдового катера U 926 проекта 376, несамоходного учебно-тренировочного судна "Великая Александровка" проекта 254.

Воры-оккупанты из Черноморского флота РФ используют большой десантный корабль "Константин Ольшанский" проекта 775 и буксир "Кременец" проекта 714.

"Что касается дизельно-электрической подлодки "Запорожье" проекта 641, то по состоянию на март 2020 года она находилась в бухте Инженерная, где ее готовили к перемещению на озеро Донузлав", – добавили в "Милитарном".

Напомним, ранее в британской разведке спрогнозировали, как Россия будет пытаться вернуть воду в оккупированный Крым после подрыва Каховской ГЭС и уничтожения Каховского водохранилища, питавшего Северо-Крымский канал.

Потребности населения собираются удовлетворять за счет водохранилищ, нормирования воды, бурения новых скважин и доставки бутилированной воды из России.