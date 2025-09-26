Россия усиливает усилия по русификации населения на захваченных территориях Украины – ISW

Страна-агрессор Россия усиливает усилия по русификации населения на оккупированных территориях Украины. В частности, на Херсонщине так называемая администрация меняет вывески на русскоязычные или вывески с советскими названиями.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Таким образом Кремль пытается уничтожить украинскую идентичность, язык и культуру путем русификации.

Местные власти активно внедряют русский язык

22 сентября глава оккупационной администрации Каховки Павел Филипчук сообщил, что на территории города и близлежащих сел Херсонщины заменяют вывески на русскоязычные. По его словам, соответствующее распоряжение дал руководитель оккупационной власти области Владимир Сальдо, на основании так называемого "Закона о защите русского языка".

Ранее, 24 июня 2025 года, российский диктатор Владимир Путин подписал поправку к этому закону. Она предусматривает, что с марта 2026 года весь потребительский текст (в частности вывески магазинов и маркировка товаров) должен быть исключительно на русском, а использование латиницы в названиях жилых комплексов будет запрещено.

Поправка обязывает, чтобы любые иностранные слова сопровождались переводом на русский язык, выполненным тем же шрифтом, размером и в том же месте, где размещен иностранный текст. По словам аналитиков, оккупационные власти РФ используют этот закон как инструмент для вытеснения украинского языка из публичного пространства на захваченных территориях.

Павел Филипчук заявил, что ответственность за демонтаж украинских вывесок возлагается как на оккупационную администрацию, так и на местных жителей.

"ISW ранее сообщала об усилиях России по вытеснению украинского языка из общественной жизни путем введения ограничений на украинское образование. Навязывание русского языка на оккупированных территориях Украины является элементом более широких усилий Кремля по уничтожению украинской идентичности, языка и культуры путем русификации", – указано в материале.

Напомним, Кремль планирует усилить русификацию и продвигать русский язык как "средство межнационального общения" на постсоветском пространстве. Соответствующий указ об утверждении основ государственной языковой политики подписал диктатор Путин. в этом документе русский язык прямо назван "одной из основ российской государственности".

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что в российских школах с 2026–2027 учебных годов предметы "Родной язык" и "Родная литература" перестанут быть обязательными и станут факультативными. Это означает фактическое лишение государственной поддержки для 277 языков коренных народов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!