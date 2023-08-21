Россия устроила истерику из-за решения о предоставлении Украине десятков F-16: заговорили об эскалации войны

В России устроили истерику из-за решения о предоставлении Украине десятков американских истребителей F-16. Там заявили, что решение Дании и Нидерландов передать Киеву первые военные самолеты приведет только к "эскалации конфликта".

Видео дня

В Украине же заявили, что эти самолеты помогут положить конец вторжению Москвы. Об этом сообщает Reuters.

Дания и Нидерланды в воскресенье объявили, что поставят Украине истребители F-16, причем первые шесть должны быть доставлены до Нового года. На прошлой неделе Вашингтон одобрил поставку самолетов американского производства.

"Тот факт, что Дания сейчас решила передать Украине 19 самолетов F-16, ведет к эскалации конфликта", – заявил посол России Владимир Барбин.

"Прикрываясь тезисом о том, что Украина сама должна определить условия мира, Дания своими действиями и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противостояния с Россией", – добавил он.

Со своей стороны, Киев заявил, что эти самолеты жизненно важны для успеха в вытеснении российских войск с территории Украины в ходе контрнаступления, поскольку F-16 не позволит российским истребителям атаковать наступающие силы.

"Превосходство в воздухе – ключ к успеху на земле", – заявил представитель ВС Юрий Игнат.

В то же время, министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать подаренные F-16 только на своей территории.

"Мы даем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины. И не более того. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще", – сказал он.

Всего Дания поставит 19 самолетов. У Нидерландов имеется 42 F-16, но еще предстоит решить, все ли они будут переданы Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министров Дании и Нидерландов за мощную поддержку в вопросе усиления воздушного щита Украины. В первую очередь речь идет об историческом решении передать Украине самолеты F-16.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!