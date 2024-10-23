Россия ночью атаковала Украину: силы ПВО сбили 57 вражеских дронов-камикадзе, боевая работа продолжается

В ночь на 23 октября Россия снова атаковала Украину свыше 80 "Шахедами" и одной КАР. Силы ПВО сбили 57 дронов-камикадзе, запущенных врагом.

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Еще 17 БПЛА были локационно потеряны, девять остаются в воздушном пространстве Украины. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Дроны-камикадзе по Украине российские войска начали запускать с 22:00 22 октября. С вечера, в течение ночи и утром на мирные украинские города и села враг направил 81 ударный БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа. Пуски совершались из Приморско-Ахтарска и Курска.

Также противник атаковал Одесщину управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. Кроме того, 15 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряны. До 9 вражеских БПЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!" – говорится в сообщении.

В частности, в Сумской области во время ночного воздушного боя подразделения ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ, пограничники и добровольцы сбили 19 вражеских БпЛА типа "Шахед".

"Всего с начала года наши зенитчики уничтожили 394 российских стервятника", которые несли смерть в Украине. Благодарим наших Защитников неба за слаженную работу, защиту и сохраненные жизни", – отметили в Сумской ОВА.

В Киевской области тревога также продолжалась практически всю ночь и утро. По состоянию на девять часов угроза сохранялась.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Предварительно падение обломков фиксируются вне населенных пунктов. Попаданий в объекты критической или гражданской инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки", – отметил глава Киевской ОВА. Руслан Кравченко.

Напомним, накануне, 22 октября, россияне сбросили КАБ на пятиэтажку в Мирнограде. В результате атаки есть погибший и трое раненых.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по Донетчине, оборвав жизни женщины и двоих детей и ранив двух человек. Есть разрушение.