Россия устроила очередную атаку на Украину: силы ПВО уничтожили 24 вражеских дронов
В ночь на 13 сентября российские войска устроили новую атаку на Украину. Враг запустил 26 ударных беспилотника.
Силы ПВО во время ночного воздушного боя уничтожили 24 "Шахеда", по состоянию на 09:00, боевая работа еще продолжалась. Подробности раскрыли в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
В ВС рассказали, что ночью россияне из района российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму запустили 26 "Шахедов".
"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбиты 24 вражеских ударных БпЛА в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей", – говорится в сообщении.
По состоянию на 9:00 один вражеский БпЛА еще оставался в воздушном пространстве, поэтому боевая работа продолжалась.
Из регионов тем временем стали поступать сообщения о последствиях ночной атаки. Так, в Николаеве обломки сбитого "Шахеда" повлекли за собой пожар на предприятии.
"В результате работы сил и средств ПВО, обломки сбитого БпЛА упали на территорию продовольственного предприятия. На месте возник пожар, который спасатели ликвидировали. Пострадавших нет. Обследуем прилегающую территорию для проверки, поврежден ли жилищный сектор", – рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Впоследствии он сообщил, что обошлось без последствий для жилищного сектора.
О том, что вражеская атака имела последствия, заявили и в Ивано-Франковской области.
"Этой ночью враг снова атаковал нашу область. Работала ПВО. Сейчас все соответствующие службы ликвидируют последствия воздушной атаки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В который раз призываю всех реагировать на сигналы воздушной тревоги, заботиться о себе и своих родных. Спасибо нашим защитникам неба за оборону воздушного пространства края и всем, кто стоит на защите Украины", – отметила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Напомним, в ночь на 12 сентября россияне ударили по Конотопу на Сумщине. Сообщалось о 14 раненых. Также город был обесточен.
OBOZ.UA рассказывал, что происходит в Конотопе после ужасающей атаки "Шахедами". Там в жилых домах выбиты окна, разбиты трамвайные пути, досталось также образовательным и учебным заведениям.
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