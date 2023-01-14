Россия устроила новую ракетную атаку: в Днепре прилет в 9-этажку, на Харьковщине и Львовщине - в объекты инфраструктуры. Фото и все подробности

После утренних ракетных ударов по Киеву и области, Россия продолжила наносить удары по Украине. В Днепре российская ракета прилетела в многоэтажку, под завалами могут оставаться люди.

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В Харьковской и Льовской областях зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры. По данным ОК "Юг", враг собрал в Черном море ракетоносители с общим залпом в 36 ракет "Калибр".

После начала воздушной тревоги после обеда 14 января над Украиной снова заметили российские ракеты.

"Не игнорируем тревогу!", - призвал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По данным ОК "Юг", в Черном море на боевом дежурстве находятся уже 5 российских ракетоносителей, общий залп - 36 "Калибров".

Вскоре после объявления тревоги начали поступать первые сообщения о взрывах и работе ПВО.

Николаевская область

В частности, 14 января взрывы прогремели в Николаевской области. Там сработало ПВО, зафиксировано первое сбитие вражеских ракет. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В 14:42 Ким сообщил о первых ракетах, появившихся в воздушном пространстве Украины.

Уже через десять минут он сообщил о первых успехах украинского ПВО на Николаевщине: там зафиксировано первое сбитие.

"ПВО открыла счет. Верим в ВСУ. Остаемся в укрытиях", - написал Ким, добавив, что пока воздержится от подробностей, чтобы не радовать "больные головы соседей".

В 15:44 Ким сообщил, что "пока все хорошо", из чего можно заключить, что за час атаки ПВО Николаевщины ни разу не промахнулась и не пропустила ни одной вражеской ракеты, направленной врагом на регион.

Одесская область

Приблизительно в 15:00 взрывы, по данным "Общественного", были слышны и в Одессе.

"Над Одесским районом работает ПВО, сообщают в Одесской районной военной администрации", - пишет издание.

Винницкая область

Около 15.18 о взрывах начали сообщать и в Винницкой области.

"В Винницкой области слышны звуки взрывов", – сообщают корреспонденты Общественного.

Перед тем начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов предостерег об атаке с южного направления.

"С юга летят ракеты в Винницкую область. Не публикуйте работу нашей противовоздушной обороны", - написал Борзов.

"Враг использует несколько волн ракетных атак. Первая – для выявления средств ПВО", - добавил глава Винницкой ОВА.

Также из-за ракетного удара по Украине в области временно отменены графики почасовых отключений электроэнергии, режим экономии в регионе усиливается.

"В результате сегодняшнего ракетного удара Рф по объектам энергетики Украины произошли изменения в балансе генерации и потребления. В связи с этим НЭК "УКРЭНЕРГО" доведено дополнительное ограничение предельного уровня потребления мощности для Винницкой области. На период стабилизационных мер в объединенной энергосистеме Украины график почасовых отключений (ГБО) отменен"- сообщили в АО "Винницаоблэнерго"

Херсонская область

По состоянию на 15.30 ракетных ударов РФ по Херсонщине не фиксировалось. Однако из-за атак врага на другие области в регионе превентивно обесточены десятки населенных пунктов.

"Отдельные микрорайоны Херсона и 35 населенных пунктов области временно отключены от электропитания. Это вынужденные меры, связанные с очередной ракетной атакой россиян - чтобы уберечь энергетические объекты от возможного серьезного повреждения, их работу следует приостановить. Электроснабжение приостановлено 98 462 абонентам. Когда угроза пройдет - свет восстановят", – подчеркнул председатель Херсонской областной военно-гражданской администрации Ярослав Янушевич.

Черкасская область

Из-за ракетной атаки врага 14 января графики аварийных исключений применены также в Черкасской области. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В Черкасской области применены специальные графики аварийных отключений по оперативной команде диспетчера "Укрэнерго". Энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры по обеспечению нашей энергосистемы", - отметил он.

Харьковская область

В 15.37 журналисты Общественного сообщили о взрыве в Харькове. Со ссылкой на харьковчан издание также отметило, что сразу после взрыва в ряде районов города исчез свет, а также прекратил работу городской метрополитен: там временно остановлены поезда.

Между тем, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что на Харьковщине — ракетная опасность, он призвал находиться в укрытиях.

По состоянию на 16:07 Синегубов сообщил о минимум двух прилетах на территории области.

"Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры в области. В настоящее время применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - написал глава Харьковской ОВА.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области заявили о взрывах. Около 15:40 об этом сообщило "Общественное".

Львовская область

Во Львовской области во время массированной ракетной атаки РФ начала работать ПВО.

"Во Львовской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - написал в 15:43 глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Впоследствии он сообщил, что полностью отразить атаку силам ПВО в регионе не удалось.

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!" – подчеркнул Козицкий.

Днепропетровская область

В Днепре около 15:40 сообщают о взрывах.

Впоследствии стало известно, что вражеская ракета попала в многоэтажку.

"Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом", – сообщил заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко в 16:00.

Впоследствии он добавил, что под завалами, по меньшей мере, одного разрушенного подъезда, вероятно, остаются люди.

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте", - отметил Тимошенко.

На место очередного преступления РФ выехал также мэр Днепра Борис Филатов.

По состоянию на 16:20 в г. Днепр в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек. Число погибших и травмированных уточняется. Продолжают тушение пожара и спасение людей!" - сообщил Тимошенко.

Киевская область

Между тем, в Киеве киевляне укрываются от возможных ракетных ударов в столичном метрополитене.

По состоянию на 16.18 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице.

"В Киеве раздаются взрывы. Сейчас - работает ПВО. Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается", - подчеркнул городской голова.

Также работала ПВО и в Киевской области.

"Киевская область. Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах", – сообщил в 16:10 глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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