Россия устроила ''религиозные чистки'' на захваченных территориях Украины, пострадали десятки священников: в ISW назвали целые агрессора

Российские оккупационные "власти" проводят кампанию систематических религиозных преследований на временно оккупированных украинских территориях. С момента полномасштабного вторжения захватчики и их приспешники совершили не менее 76 актов религиозного преследования в Украине.

Из-за действий российских военных преступников пострадали десятки священнослужителей, говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики не исключают, что агрессор может использовать религию и праздник православной Пасхи, чтобы попытаться отсрочить контрнаступление ВСУ.

Отмечается, что пророссийские "власти" закрыли, национализировали или насильственно преобразовали не менее 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь Московского патриархата.

Более того, оккупанты убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или преднамеренно уничтожили не менее 13 культовых сооружений на захваченных украинских территориях.

"Эти случаи религиозных репрессий, скорее всего, не единичные, они являются частью целенаправленной кампании по систематическому искоренению "нежелательных" религиозных организаций в Украине и популяризации Московского патриархата", – выразили убеждение в ISW.

Там подчеркнули, что Россия продолжает использовать религию в качестве оружия, пытаясь дискредитировать Украину на международной арене. Она применяет информационные операции о религии для достижения военных целей, несмотря на то, что сама совершает грубые нарушения свободы вероисповедания на временно оккупированных регионах Украины.

"Россия может использовать предстоящий праздник православной Пасхи 16 апреля, чтобы отсрочить украинские контрнаступления, призвав к прекращению огня из уважения к православной религии, несмотря на то, что Россия не проявляла такого уважения к религии в районах, оккупированных ее войсками", – добавили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропаганда Кремля вышла на новый уровень и "нанимает" украинцев на работу и создает "православные СМИ". Так российские пропагандисты пытаются оградить УПЦ МП от законного выселения из Киево-Печерской лавры.

