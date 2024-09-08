Россия устроила воздушную атаку на Украину: силы ПВО сбили 15 "Шахедов" и ракету Х-59

В ночь на 8 сентября российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе и Х-59. Силы ПВО сбили 15 "Шахедов" и одну вражескую ракету.

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Еще три вражеских КАР не достигли целей, а два беспилотника, вероятно, упали под влиянием средств РЭБ. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Всего минувшей ночью россияне атаковали Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области РФ, и 23 ударными дронами типа "Шахед", которые запускали из российского Курска и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БпЛА типа "Shahed". Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны (вероятно упали под влиянием средств РЭБ). Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины", – отметили в Воздушных силах.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, в ночь на 8 сентября россияне также нанесли авиаудар по городу Сумы. По состоянию на 6 часов утра было известно о двух погибших, еще минимум четыре человека пострадали. Среди раненых – двое детей.

В облцентре также разрушены и повреждены жилые дома и автомобили.

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