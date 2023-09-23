'Россия уважает территориальную целостность Украины': Лавров сделал циничное заявление в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на саммите Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций, цинично заявил, что Россия признает целостность и суверенитет Украины с 1991 года. При этом, по словам путинского чиновника, Киев сам нарушил принципы, прописанные в Декларации независимости при выходе из СССР, чем якобы и спровоцировал "военный конфликт".

Слова одиозного дипломата цитируют российские СМИ. Лавров в очередной раз напомнил, что Украина обещала уважать национальные меньшинства и не ущемлять права русскоязычного населения.

"В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в украинскую Конституцию" – подчеркнул он.

Глава российского МИД склонен считать, что независимость и суверенитет Украины не дает ей права вступать в любые союзы и блоки, не предусмотренные соглашениями с Москвой. Если не брать во внимание, что украинская нация самостоятельно определила для себя прозападный путь, Россия конечно же признает ее территориальные границы, рассуждает Лавров.

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"В Декларации было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем", – цинично подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавров с обиженной интонацией обратился к коллективному Западу, указав, что именно он ведет против России войну. При этом американцы якобы пытаются нанести стратегическое поражение РФ "руками и телами украинцев".

В то же время опальный российский чиновник исключил реализацию формулы мира Зеленского. Лавров считает, что это целиком идеи международных союзников Украины, а в этом случае им придется победить Россию на фронте.