Россия уже начала кампанию самооправдания перед нападением на НАТО – ISW

В России все чаще стали говорить о возможной агрессии против стран НАТО. Угрозы в адрес, прежде всего, Европы вкладываются в общую информационную кампанию, направленную на оправдание потенциального военного противостояния, инициированного РФ.

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Направлена эта кампания в первую очередь на внутреннего потребителя: российское население готовят к возможной будущей войне. Последние заявления российских чиновников и их основы проанализировали в Институте изучения войны (ISW)

Так, на днях в генерировании угроз в адрес блока НАТО отличился секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Запад пытается использовать принцип "мира через силу", чтобы нанести вред России. И потому "единственный возможный ответ" России на этот принцип – "мир через страх": по словам российского чиновника, другие подходы не работают, но "страх все еще работает".

В частности, попугать он решил недавно вступившие в НАТО страны: они, по словам экс-президента РФ, автоматически "стали целью для вооруженных сил РФ", "включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую".

Впрочем, Финляндией и Швецией Медведев решил не ограничиваться – и заявил, что лидеры Европейского Союза (ЕС) являются "русофобами" и что отношения России с Европой "перешли точку невозврата".

Впрочем, сказанное не помешало секретарю Совбеза РФ тут же утверждать, что обвинение в том, что Россия собирается напасть на Европу, является "чепухой".

Продолжил кампанию угроз в адрес Запада и помощник российского диктатора Николай Патрушев. Он выдал, что страны Европы, включая Францию и Германию, "флиртуют с нацистами" и "разворачивают военную машину против России". Также представитель близкого окружения диктатора Владимира Путина добавил, что Великобритания, ЕС и лидеры НАТО "угрожают России", и подверг альянс критике за проведение масштабных учений на своем восточном фланге, утверждая, что эти учения являются отработкой наступательных действий против России.

Далее же в кампанию по оправданию будущей агрессии против НАТО вступил сам Путин. Он 29 апреля заявил, что Россия "должна предотвратить возрождение нацизма" и "распространение деструктивных идеологий, включая русофобию и национальную или религиозную нетерпимость".

"Заявления Путина были аналогичными заявлениям Медведева и Патрушева, но более сдержанными, поскольку Путин не критиковал и не угрожал Европе. Кремлевские чиновники, включая находящихся в близком окружении Путина, недавно угрожали европейским государствам, в частности государствам-членам НАТО, и создают условия для оправдания потенциальной будущей российской агрессии против Европы", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за заявлением Путина о "перемирии" на 9 мая. Аналитики убеждены, что это еще одна попытка Кремля "держать легитимные переговоры в заложниках", чтобы обеспечить дополнительные уступки от Киева и Вашингтона.

При этом российский диктатор, якобы демонстрируя желание завершить войну, продолжает отклонять американо-украинское предложение о 30-дневном общем прекращении огня от марта 2025 года и использует односторонние соглашения для достижения информационных и боевых преимуществ.

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