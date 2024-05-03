Россия в мае использует трехуровневый план дестабилизации Украины: в ГУР сказали, что он предполагает

В Главном управлении разведки Украины прогнозируют, что страна-агрессор Россия в мая попытается внедрить в действие план по дестабилизации ситуации в нашей стране, который состоит из трех уровней. Этот план предусматривает военную часть (преимущество оккупантов на поле боя), дезинформационную компанию против Киева и попытки изолировать страну на международной арене.

Об этом в интервью The Economist сказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, именно май будет ключевым месяцем для реализации замысла врага, а основная часть этого плана касается именно ситуации на поле боя.

По словам Скибицкого, понадобятся еще недели для того, чтобы Силы обороны Украины получили военную помощь от Соединенных Штатов Америки, которая была одобрена Конгрессом спустя многие месяцы ожидания. Даже эта помощь, как считает представитель ГУР, вряд ли уравняет украинский потенциал с российскими запасами снарядов или обеспечит эффективную защиту от российских управляемых авиационных бомб.

Вторая часть плана россиян – дезинформационная компания. Она будет направлена на подрыв мобилизации в Украине и политической легитимности президента Владимира Зеленского, президентский срок которого условно истекает 20 мая.

Третьей частью плана, по словам заместителя главы ГУР, является кампания России по международной изоляции Украины. "Они будут трясти ситуацию, как смогут", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Скибицкого, Россия может готовиться к наступлению на две области Украины в конце мая или начале июня. Речь идет, в частности, о Харьковской и Сумской.

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