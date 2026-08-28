Россия вербует на войну против Украины граждан Индонезии: разведка раскрыла "схему"

Россия продолжает вербовать иностранцев на войну против Украины, обещая высокие выплаты, ускоренное получение гражданства и небоевую службу, а затем просто бросает их в ад войны. На этот раз таким пушечным мясом стали индонезийцы, которых оккупанты привлекли на войну по той же схеме.

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Об этом сообщила Служба внешней разведки, которая обнаружила документы как минимум восьми граждан Индонезии, которых Россия завербовала на войну. Таким образом Кремль восполняет нехватку кадров на войне.

Что известно

В Службе внешней разведки отметили, что для Кремля каждый завербованный иностранец выполняет сразу несколько функций: восполняет кадровую нехватку на фронте и служит аргументом в пропаганде о якобы глобальной поддержке "своих".

Кроме того, в России растет недовольство войной и мобилизацией, а также становится все меньше желающих добровольно заключать контракт с Минобороны РФ, поэтому там прибегают к привлечению иностранцев в качестве пушечного мяса.

"Еще одна причина вербовки иностранцев – растущее недовольство внутри страны социально-экономическим положением, войной и планами новой волны мобилизации (показатели недовольства достигают 69%) и, соответственно, сокращением числа желающих добровольно заключить контракт", – говорится в сообщении.

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Одной из таких стран, ставших рынком дешевой рабочей силы для войны, оказалась Индонезия.

За участие в войне на стороне оккупантов Россия обещает иностранцам высокие выплаты, небоевую работу, ускоренное получение гражданства РФ и социальные гарантии. При этом люди даже не представляют, куда они на самом деле попадут.

"Схема, по которой Москва ищет иностранное пушечное мясо, уже отработана в десятках других стран. Обещания высоких выплат, небоевой работы, ускоренного получения гражданства РФ и социальных гарантий привлекают людей, которые зачастую даже не представляют, куда их на самом деле отправляют", – отметили в Службе внешней разведки.

Такая же схема ранее сработала с гражданами Непала, Кубы, Кении и Индии: большинство из них оказывались на передовой без подготовки, а часть гибла уже в первые недели.

Так, Служба внешней разведки обнаружила документы восьми граждан Индонезии, которых россияне завербовали на войну против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что министерство иностранных дел Перу обнародовало данные о своих гражданах, которых Россия завербовала для участия в войне против Украины. По официальной информации, сотни перуанцев оказались на фронте, часть из них погибла или пропала без вести.

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