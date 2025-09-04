Россия вербует в 'мясные подразделения': появились данные о белорусах, которые пошли на войну против Украины

Страна-агрессор Россия продолжает вербовать граждан Беларуси в свою армию для участия в войне против Украины. За первые шесть месяцев 2025 года еще 596 беларуских наемников подписали контракты с ВС РФ.

Об этом сообщает Проект "Хочу жить" для военнослужащих ВС РФ, желающих добровольно сдаться в плен. Ранее там уже публиковали данные 742 беларуских наемников, которые воевали или продолжают воевать против Украины. Из них по меньшей мере 96 уже были ликвидированы.

Большинство наемников из Беларуси служат в армии РФ рядовыми.

Беларусь никак не препятствует вербовке

"Россия вербует людей в свои "мясные подразделения" по всему миру, в первую очередь там, где бедность и низкий уровень жизни. Практически во всех этих странах можно наблюдать разные по эффективности попытки противодействовать вербовке их граждан на войну. Но только в Беларуси власти не делают ничего, чтобы Россия не использовала белорусов как солдат-смертников", – сказано в сообщении.

В Беларуси существует уголовная статья за наемничество (ст. 133 УК РБ), предусматривающая до семи лет лишения свободы. При этом с 2014 года не было заведено ни одного уголовного дела против граждан РБ, воюющих на стороне РФ.

В "Хочу жить" отметили, что Беларусь – это страна с населением меньшим, чем у Москвы. Минск же закрывает глаза на то, что тысячи ее граждан и выходцев идут на смерть за Россию за несколько тысяч долларов.

"Местный режим готов приносить их в жертву Кремлю, оплачивая лояльность империи, на чьих деньгах и штыках сегодня держится власть в стране. Империи, которая последовательно уничтожает белорусскую идентичность, язык и культуру", – добавили там.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор ищет беларуских наемников через социальные сети. Чаще всего объявления о наборе беларусов-добровольцев появляются в соцсети "ВКонтакте", полностью подконтрольной российским властям, и в мессенджере Telegram.

