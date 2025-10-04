Россия, вероятно, готовится к массированному комбинированному удару по Украине: в ISW указали на доказательства

Россия, вероятно, готовится нанести по Украине новый массированный комбинированный удар. Для этого агрессор в течение сентября накапливал баллистические и крылатые ракеты.

На признаки подготовки указали в Институте изучения войны (ISW). Одной из приоритетных целей аналитики считают украинскую энергетику – в частности, в районах, не защищенных американскими системами MIM-104 Patriot.

Что известно

Аналитики предостерегли относительно возможной массированной комбинированной атаки войск РФ на Украину, которая может произойти в ближайшие дни: к удару захватчики готовятся уже как минимум месяц.

"Российские войска, вероятно, накапливали баллистические и крылатые ракеты в течение сентября 2025 года для проведения нескольких масштабных ударов с помощью беспилотников и ракет в отдельные дни", – говорится в материале ISW.

В первый месяц осени, по данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, враг активно использовал во время воздушных атак дроны различных типов. Всего в воздушном пространстве Украины в течение сентября было зафиксировано около 6 900 российских беспилотников. Более 3 600 из них были ударными БпЛА типа "Шахед".

Ракеты же россияне берегут для "особых случаев".

"Российские войска не регулярно запускают ракеты в рамках ночных ударных пакетов по Украине и часто обходятся без использования ракет в этих пакетах в течение нескольких дней. Похоже, что российские войска почти ежедневно накапливают баллистические и крылатые ракеты, а затем запускают большое количество ракет в сочетании с большим количеством беспилотников, что, вероятно, перегрузит украинские системы противовоздушной обороны", – отметили аналитики.

Так, в сентябре ракеты россияне запускали только во время четырех ночных атак: совокупно они задействовали более 10 ракет.

В целом же с конца августа они совершили одну ракетную атаку с применением более 40 ракет.

Комбинированные атаки, в которых кроме дронов используется еще и ракетное вооружение, по наблюдениям аналитиков, россияне устраивают примерно раз в две недели – чередуя их с рядом ежедневных дроновых ударов.

При этом, добавили в ISW, в таких комбинированных атаках россияне используют больше крылатых ракет и меньше баллистики. На баллистические ракеты, считают аналитики, захватчики полагаются прежде всего в нанесении точечных ударов по конкретным целям. "Путь" через украинскую ПВО им "прокладывают" дроны и крылатые ракеты.

"Украинские системы ПВО Patriot остаются единственными системами ПВО Украины, способными сбивать российские баллистические ракеты, и российские войска могут целенаправленно целиться в города и энергетическую инфраструктуру, которые активно не защищаются украинскими системами Patriot, чтобы увеличить шансы на успешное поражение Россией целей", – предположили в ISW.

