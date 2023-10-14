Россия возобновила войска и начала новое наступление на двух направлениях, ситуация существенно обострилась, – Сырский

За последние несколько дней существенно обострилась ситуация на Купянском и Лиманском направлении. Сейчас там происходят тяжелые бои, а российские захватчики совершают до десятка атак за сутки. Цель противника – разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center. Он подчеркнул, что враг ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям, применяя бронетехнику.

"Впрочем, наши бойцы были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор противнику. Он несет значительные потери и не добился существенных успехов", – рассказал военный.

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На этом фоне Сырский с командирами частей и подразделений, заслушал доклад о текущей обстановке. На месте были приняты решения о дальнейших действиях и решен ряд проблемных вопросов.

"Конечно встретился с нашими военнослужащими, непосредственно выполняющими боевые задания. Поблагодарил их за мужество, стойкость, героизм, образцовое исполнение своей воинской обязанности", – заключил он.

Напомним, что в последние дни обострилась ситуация и возле Авдеевки на Донечине, однако попытки окружить город не принесли России никаких результатов. При этом оккупанты потеряли много единиц своей военной техники, а потери личного состава просто безумные.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре Силы обороны освободили от врага Клещиевку, которая в семи километрах от Бахмута Донецкой области. Сырский показал, как украинские минометчики уничтожают врага в окрестностях освобожденного села.

"22-я ОМБр работает в окрестностях Клещиевки и уничтожает россиян минометным огнем", – подписал кадры генерал-полковник.

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