Россия все-таки готовит новое вторжение с территории Беларуси: разведка предоставила доказательства. Карта

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы внешней разведки Украины Олега Луговского. Глава государства получил информацию о том, что Россия, возможно, готовит новое вторжение в Украину с территории Беларуси.

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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. По его словам, в Беларуси уже разворачивается военная инфраструктура для нужд России.

Россия снова нападет из Беларуси

Беларусь, как заявил Зеленский, под влиянием России расширяет подготовку инфраструктуры к новому российскому вторжению.

"Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство дорожной инфраструктуры и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного. Это приграничные направления Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов", – говорит Зеленский.

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По словам главы государства, российские документы трактуют это именно в контексте задач войны РФ против Украины.

Он также заявил, что Минск получил от Киева сигналы о такой деятельности, а также о подобных формах сотрудничества с Россией, способствующих затягиванию и расширению масштабов войны.

"Беларусь знает, какие шаги необходимо предпринять с её стороны для достижения мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, что до этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него состоялась встреча с делегатами от Владимира Зеленского. Аудиенция проходила в Беларуси. Он в очередной раз подчеркнул, что Беларусь не будет вступать в войну с Украиной.

"Не нужно подталкивать нас к тому, что Борис Вячеславович (посол России в Беларуси Борис Грызлов – Ред.) организует процесс, чтобы втянуть нас в войну. Мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как тут воевать против украинцев, если с той стороны в основном территориальные войска? Мы что, будем стрелять в этих механизаторов, доярок и рабочих, которые не хотят воевать с белорусами? Мы тоже не хотим воевать с украинцами", – заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России наносить удары по украинской территории. По его словам, на белорусской территории работают антенны-ретрансляторы, которые используются для корректировки российских ударов по гражданским объектам, и если Минск не отключит их в ближайшее время, то Украина сама это сделает. Впоследствии сигнал с антенн исчез.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Лукашенко продолжает подчеркивать, что белорусская армия не будет вступать в войну с Украиной на стороне России. По его словам, Минск осознает свою уязвимость перед Киевом и заявил, что вся Беларусь для украинских войск "как на ладони".

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