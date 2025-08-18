Россия вынуждена заменять авиаракеты дешевыми средствами поражения: в чем причина и может ли враг на них "выехать"

Главное управление разведки Минобороны Украины на портале War&Sanctions опубликовало информацию о том, что занятые в производстве ракет Х-59 предприятия РФ испытывают трудности из-за санкций. В частности, 50 компаний из 116 не могут своевременно предоставлять продукцию для производства этих ракет. И это полностью поясняет причины, по которым российские оккупационные войска стали применять такие эрзац-ракеты, как "Дань-М" и "Бандероль".

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракеты Х-59: от Чечни до Украины

Авиационная ракета средней дальности Х-59 "Овод" была разработана в 1975 году, а принята на вооружение в 1980-м.

Основным ее носителем были изначально Су-17, а после их вывода из эксплуатации – Су-24. В настоящее время – Су-25, Су-27, Су-30, Су-34 и Су-35.

Дальность поражения целей Х-59 - до 115 км, но есть модификации с дальностью 200 и 290 км. Правда, эти модификации связаны именно с применением высокотехнологичных компонентов, производство которых как раз и затруднено.

Отдельно обращу внимание на то, что ракеты Х-59 во время войны в Чечне продемонстрировали крайне посредственную точность ударов, критически зависящих от погодных условий и рельефно-ландшафтных особенностей местности. Тем не менее, это была одна из основных авиационных ракет средней дальности на вооружении российской авиации, которая также впоследствии регулярно применялась для ударов по территории Украины.

Что касается информации о том, что у российских производителей возник дефицит отечественной и иностранной элементной базы, приведший даже к "каннибализму" старых систем – разбору старых двигателей Р95 и компонентов головок самонаведения, подтверждается интенсивными попытками российских оккупационных войск заменить Х-59 более дешевыми средствами поражения. И таковыми стали "Дань-М" и "Бандероль".

"Дань-М" и "Бандероль"

Эти средства поражения стали активно применяться российскими оккупантами с начала 2025 года. И первые же признаки их функционала говорили о явной схожести с Х-59/69 и попытке заменить эти авиационные ракеты.

Например, "Бандероль" представляла собой средство поражения с крейсерской скоростью в пределах 600 км/ч, но с максимальной около 700 км/ч. Дальность полета "Бандероли" редко когда превышала 200 км, а запускалась она с БПЛА "Орион". В перспективе рассматривалась также возможность пусков с Ми-28 и Ми-8.

На "Бандероли" также устанавливались блоки управления полетом B-101 и навигационные модулями "Комета" в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105". Точно такие же блоки устанавливаются на БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П", а также на некоторые модификации Shahed-136.

Также известно о размещении на этом средстве поражения восьми антенн, которые повышали устойчивость к подавлению РЭБ, а наличие инерциальной системы навигации и средство измерения телеметрических показателей повышали точность наведения на цель.

"Дань-М" вообще представляет собой воздушную мишень, а не некое новое, созданное с нуля изделие – пускай и настолько кустарное и дешевое, как "Бандероль".

Характеристики и улучшения практически те же, что и у "Бандероли" – с разницей в том, что это готовое, серийное изделие с возможностью осуществления пуска не только с сухопутной пусковой, но и с воздушного носителя – вертолета Ми-8.

Все эти средства поражения представляют собой то, что называют мобилизационными ракетами – возможность быстрого, массового производства с пренебрежением качества, а также совершенства технических и технологических процессов. Не являясь в полной мере ракетами, они стали первыми-эрзац заменителями дорогих и трудоемких в производстве классических авиационных ракет.

И в целом теперь понятно, с чем это связано. Не просто с попыткой удешевить средства поражения и разнообразить номенклатуру, а с реальными проблемами при производстве, когда на ракету приходится вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливались массогабаритные макеты – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Выводы

Предприятия российского военно-промышленного комплекса испытывают серьезные трудности в производстве высокотехнологичной продукции и пытаются ее заменить кустарными, мобилизационного типа аналогами. Пока это не приносит значительных и даже желаемых результатов, но это не повод расслабляться.

Очевидно, что в условиях санкций и сложностей в производстве определенных средств поражения, в данном случае – ракет Х-59/69, Россия ищет пути упрощения и удешевления этих процессов. А это может привести в обозримой перспективе к масштабированию производства эрзац-ракет.

В таких условиях еще более актуальным становится поиск путей противодействия дешевым российским средствам террора посредством создания и производства еще более дешевых, но эффективных и массовых средств перехвата.

Поступательно, но именно в такую фазу этой войны мы входим – дешевизна и массовость становятся ключевыми параметрами для достижения высокого КПД.