УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия вынуждена заменять авиаракеты дешевыми средствами поражения: в чем причина и может ли враг на них "выехать"

Александр Коваленко
спецпроект
War
4 минуты
207
Дань-М

Главное управление разведки Минобороны Украины на портале War&Sanctions опубликовало информацию о том, что занятые в производстве ракет Х-59 предприятия РФ испытывают трудности из-за санкций. В частности, 50 компаний из 116 не могут своевременно предоставлять продукцию для производства этих ракет. И это полностью поясняет причины, по которым российские оккупационные войска стали применять такие эрзац-ракеты, как "Дань-М" и "Бандероль".

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракеты Х-59: от Чечни до Украины

Авиационная ракета средней дальности Х-59 "Овод" была разработана в 1975 году, а принята на вооружение в 1980-м.

Основным ее носителем были изначально Су-17, а после их вывода из эксплуатации – Су-24. В настоящее время – Су-25, Су-27, Су-30, Су-34 и Су-35.

Дальность поражения целей Х-59 - до 115 км, но есть модификации с дальностью 200 и 290 км. Правда, эти модификации связаны именно с применением высокотехнологичных компонентов, производство которых как раз и затруднено.

Россия вынуждена заменять авиаракеты дешевыми средствами поражения: в чем причина и может ли враг на них "выехать"

Отдельно обращу внимание на то, что ракеты Х-59 во время войны в Чечне продемонстрировали крайне посредственную точность ударов, критически зависящих от погодных условий и рельефно-ландшафтных особенностей местности. Тем не менее, это была одна из основных авиационных ракет средней дальности на вооружении российской авиации, которая также впоследствии регулярно применялась для ударов по территории Украины.

Х-59 Украина

Что касается информации о том, что у российских производителей возник дефицит отечественной и иностранной элементной базы, приведший даже к "каннибализму" старых систем – разбору старых двигателей Р95 и компонентов головок самонаведения, подтверждается интенсивными попытками российских оккупационных войск заменить Х-59 более дешевыми средствами поражения. И таковыми стали "Дань-М" и "Бандероль".

"Дань-М" и "Бандероль"

Эти средства поражения стали активно применяться российскими оккупантами с начала 2025 года. И первые же признаки их функционала говорили о явной схожести с Х-59/69 и попытке заменить эти авиационные ракеты.

Например, "Бандероль" представляла собой средство поражения с крейсерской скоростью в пределах 600 км/ч, но с максимальной около 700 км/ч. Дальность полета "Бандероли" редко когда превышала 200 км, а запускалась она с БПЛА "Орион". В перспективе рассматривалась также возможность пусков с Ми-28 и Ми-8.

На "Бандероли" также устанавливались блоки управления полетом B-101 и навигационные модулями "Комета" в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105". Точно такие же блоки устанавливаются на БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П", а также на некоторые модификации Shahed-136.

Также известно о размещении на этом средстве поражения восьми антенн, которые повышали устойчивость к подавлению РЭБ, а наличие инерциальной системы навигации и средство измерения телеметрических показателей повышали точность наведения на цель.

"Дань-М" вообще представляет собой воздушную мишень, а не некое новое, созданное с нуля изделие – пускай и настолько кустарное и дешевое, как "Бандероль".

Характеристики и улучшения практически те же, что и у "Бандероли" – с разницей в том, что это готовое, серийное изделие с возможностью осуществления пуска не только с сухопутной пусковой, но и с воздушного носителя – вертолета Ми-8.

Все эти средства поражения представляют собой то, что называют мобилизационными ракетами – возможность быстрого, массового производства с пренебрежением качества, а также совершенства технических и технологических процессов. Не являясь в полной мере ракетами, они стали первыми-эрзац заменителями дорогих и трудоемких в производстве классических авиационных ракет.

И в целом теперь понятно, с чем это связано. Не просто с попыткой удешевить средства поражения и разнообразить номенклатуру, а с реальными проблемами при производстве, когда на ракету приходится вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливались массогабаритные макеты – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Выводы

Предприятия российского военно-промышленного комплекса испытывают серьезные трудности в производстве высокотехнологичной продукции и пытаются ее заменить кустарными, мобилизационного типа аналогами. Пока это не приносит значительных и даже желаемых результатов, но это не повод расслабляться.

Очевидно, что в условиях санкций и сложностей в производстве определенных средств поражения, в данном случае – ракет Х-59/69, Россия ищет пути упрощения и удешевления этих процессов. А это может привести в обозримой перспективе к масштабированию производства эрзац-ракет.

В таких условиях еще более актуальным становится поиск путей противодействия дешевым российским средствам террора посредством создания и производства еще более дешевых, но эффективных и массовых средств перехвата.

Поступательно, но именно в такую фазу этой войны мы входим – дешевизна и массовость становятся ключевыми параметрами для достижения высокого КПД.