Блог | Александр Кушнарь: Ядерный блеф Москвы больше никого не пугает

Норвежская разведка узнала, что российские корабли впервые со времён Холодной войны вышли в море с ядерным оружием.

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Хорошие новости. Это означает, что у России совсем дела плохи, и в Кремле это прекрасно понимают. Не понимают они другого: что ядерный блеф Москвы больше никого не пугает. Об этом свидетельствует готовящийся рекордный единовременный пакет военной помощи от США на 10 миллиардов долларов.

То есть западные разведки знают с точностью до метра, где ходят российские корабли – как надводные, так и подводные. В случае необходимости все они будут уничтожены в течение часа. У США, в отличие от россиян, не только субмарины тише, но и пушки для уничтожения субмарин – толще. Точнее, у России вообще нет симметричной возможности достать западные подводные лодки.