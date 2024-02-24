Россия закупает через Китай японские и тайваньские детали для танков – Nikkei

Россия закупает у Японии и Тайвани компоненты для точных приборов в своих танках. Сделки проводит через Китай бизнесмен, связанный с правительством Беларуси.

Как сообщает Nikkei, на территории Китая уже после вторжения РФ в Украину в 2022 году было открыто предприятие Shenzhen 5G High-Tech Innovation. Оно производит закупки запчастей для двигателей, точных приборов и датчиков российских танков и другого оружия.

Именно через Shenzhen 5G "человек, связанный с правительством Беларуси" закупает иностранную технику, уверяет издание, хотя и не называет его. Оппозиционеры Беларуси утверждают, что речь идет об Александре Шакутине, председателе совета директоров "Амкодора" и владельце Saleo (личность уже находится под санкциями ЕС и США за поддержку режима Лукашенко).

Как свидетельствуют документы, белорусское Saleo получало детали от Shenzhen 5G в мае 2023 года: несколько партий датчиков, изготовленных Metrol, были приобретены за 16 035 юаней (2 228 долларов США) за единицу.

В японской фирме Metrol опровергают наличие прямых сделок с Shenzhen 5G. Предприятие уверяет, что их оборудование, возможно, было перепродано компании Shenzhen 5G через сторонние организации без участия японской стороны.

Также через Shenzhen 5G в Беларусь была доставлена тайваньская продукция Oriental Motor; и эта фирма опровергает наличие прямых сделок по Shenzhen 5G.

США и Великобритания внесла Shenzhen 5G в список организаций, которые используются для обхода санкций. Однако Россия, как пессимистически сообщает издание, наверняка создаст новую фиктивную компанию, потому что "чрезвычайно трудно перекрыть все маршруты поставки запрещенных высокотехнологичных товаров".

Как сообщал OBOZ.UA, Китай не будет поставлять в Россию чипы Loongson, которые можно использовать в военных целях. Соответствующий запрет наложило правительство страны. Причиной назвали стратегическую значимость технологии для ВПК Китая.

В то же время Россия начала использовать в военной технике чипы от стиральных машин и холодильников. Причем не только из собственного производства, но и европейского, заказывая их через страны-партнеры – Армению и Казахстан.

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