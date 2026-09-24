Россия запустила баллистику по Киеву после выступлений Зеленского в ООН: есть погибший и пострадавшие

В ночь на четверг, 24 сентября, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В городе раздалась серия взрывов. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

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Известно, что россияне запустили баллистику сразу с нескольких направлений – мониторы сообщали об угрозе из Воронежской, Ростовской, Курской и Брянской областей РФ. О движении ракет информировали Воздушные силы ВСУ.

После этого враг направил на Киев группы ударных БпЛА. Через некоторое время РФ запустила новую волну ракет с Брянщины, раздались новые взрывы.

Отметим, что эту атаку на столицу враг устроил вскоре после выступления президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Под ударами оказались и другие регионы Украины.

Последствия атаки

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Соломенский, Святошинский и Подольский районы.

В Соломенском и Подольском районах зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки.

Главные истории дня

В Днепровском районе –падение обломков во дворы 16-этажного и частного жилых домов. А также на административное здание.

"В Днепровском районе, где обломки упали во двор частного дома, произошло частичное разрушение здания. Под завалами могут находиться люди", – написал мэр.

В Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения. Произошло возгорание автомобилей.

По состоянию на 02:05 известно об одном погибшем и двух пострадавших в столице. Обоих раненых медики госпитализировали, сообщил Кличко.

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Как сообщал OBOZ.UA, с утра 23 сентября российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки фиксируются в Соломенском, Дарницком, Голосеевском, Святошинском и Печерском районах.

Повреждены складское помещение, железнодорожная инфраструктура и бизнес-центр, вспыхнули пожары на АЗС, известно о 45 пострадавших и двух погибших.

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