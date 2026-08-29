Россия запустила реактивные дроны и ракеты по Украине: под ударом снова Киев

Вечером в субботу, 29 августа, российские оккупационные войска продолжили наносить удары по Украине. Враг запустил группы ударных реактивных БпЛА, многие из которых были направлены на Киев.

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Они двигались в сторону столицы с севера, а также облетали Киев, направляясь на Ирпень и Гостомель. О движении целей противника сообщают Воздушные силы ВСУ.

Кроме того, вражеские дроны фиксировали в районе Днепра, между Полтавой и Кременчугом, курсом на Сумы и другие города.

Также россияне ударили по Украине баллистикой. Несколько ракет были нацелены на Днепропетровскую область, раздались взрывы.

Последствия атаки

В Киеве в Оболонском районе БпЛА упал на территорию между жилыми домами, сообщил мэр Виталий Кличко. В 12-этажном доме на Оболони произошло возгорание со второго по пятый этажи.

В Полтавской ОВА сообщили, что в Полтавском районе вследствие вражеской атаки возник пожар в жилом доме.

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Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В Святошинском районе столицы из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.

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Утром же враг вновь атаковал Святошинский район: повреждены частные дома, есть пострадавшие, на Оболони ранение получил ребенок, а в Голосеевском и Подольском районах повреждена нежилая застройка.

Всего в течение дня 29 августа Россия атаковала Украину 224 ударными БпЛА, большинство из которых – реактивные. Подавляющее количество дронов противник направил в сторону Киева.

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