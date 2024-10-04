Россия запустила 'Шахеды' по Украине: какой вектор движения дронов и где звучит тревога

Вечером в пятницу, 4 октября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские войска снова атаковали нашу страну ударными БПЛА, они залетали с севера и юга.

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Об угрозе сообщили в Воздушных силах ВСУ. Тревогу из-за "Шахедов" объявили сначала на Сумщине и Полтавщине.

"Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БПЛА!" – позже предупредили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил обороны и ПВО в ночь на 4 октября уничтожили в украинском небе девять из 19 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Противовоздушная оборона работала в четырех регионах.

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