Россиянам и беларусам готовят ''сюрприз'': за отказ воевать на стороне Украины светит депортация

В Украине на законных основаниях сейчас находятся десятки тысяч мужчин с гражданством Российской Федерации и Республики Беларусь. Они спокойно и легально живут в тылу, в то время как украинцы сражаются с оккупантами. Сейчас в Раде обсуждают возможность депортации тех россиян и беларусов, которые не вступили добровольно в ряды ВСУ, а также заговорили об отказе в получении ими украинского гражданства.

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Удобная "позиция"

По состоянию на февраль 2023 года на территории нашей страны легально находятся 173 298 граждан РФ. Из них постоянно проживают в Украине 156 865, временно – 16 443. Такие данные предоставила Миграционная служба Украины на депутатский запрос заместителю главы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяне Безуглой.

Причем в ведомстве подчеркнули, что в эти данные не входит статистика за последний год из Донецкой, Луганской и Херсонской областей из-за российской агрессии. Но цифры и без того впечатляющие.

Украина предоставила возможность россиянам и беларусам (а РБ является соучастников военных преступлений России) добровольно и легально воевать. Для этого были специально созданы подразделения в составе ВСУ – Легион "Свобода России" и полк им. Кастуся Калиновского. Военнослужащих в этих подразделениях сотни, в то время как в Украине находятся десятки тысяч мужчин с российским и беларуским гражданством, которые не считают нужным защищать Украину.

Согласно украинскому законодательству, этих иностранцев нельзя мобилизовать (или поставить на учет) – они могут принять участие в защите Украины исключительно добровольно.

Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook озвучила эту проблему и фактически намекнула о необходимости выдворения проживающих в Украине россиян, если они не воспользуются альтернативой – мобилизацией в ряды ВСУ для защиты суверенитета наравне с украинцами.

О чем говорят в Раде

По информации OBOZREVATEL, в Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке действительно проходят консультации по оценке деятельности граждан стран-агрессоров по защите территориальной целостности Украины, которые легально находятся во время войны на территории нашей страны.

Согласно предложениям все мужчины указанной категории, которые легально находятся на территории Украины и подпадают под параметры мобилизации, однако не принимают участие в отражении агрессии (не вступили в ряды Сил обороны Украины), после окончания войны не смогут претендовать на получение украинского гражданства.

Отдельно рассматривается депутатское предложение и проводятся юридические консультации по принудительной депортации россиян и беларусов мобилизационного возраста, которые легально живут в нашей стране, однако прячутся и не принимают участия в защите Украины от агрессии со стороны России.

"Также продумывается механизм, согласно которому граждане РБ и РФ, принимающие активное участие в боевых действиях в составе ВСУ, смогут получить право на упрощенную процедуру получения гражданства Украины", – утверждает источник.

"Заделались волонтерами, воевать не хотят"

Одни россияне и беларусы, проживая в Украине, оказывают финансовую помощь ВСУ, другие – превратились в волонтеров, аккумулируя различные виды помощи.

А вот то, что участие в волонтерской деятельности не может рассматриваться как некая индульгенция для россиян и беларусов, – это факт. Ведь именно Силы обороны Украины дают покинувшим РБ и РФ мужчинам, а также их семьям спокойно жить в нашей стране.

Собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке говорит об этой ситуации довольно жестко: "Заделались волонтерами – воевать не хотят, но у нас своих, настоящих волонтеров достаточно. Да что там говорить, сегодня им является каждый украинец. Я убежден, что россияне и беларусы должны на деле показать свои намерения: живешь в Украине – защищай ее, иначе – до свидания".

Кто воюет на стороне Украины

В ВСУ с уважением отзываются о беларусах, воюющих в полку им. Кастуся Калиновского. "Парни – настоящие патриоты. Они понимают, что если сегодня не остановить Россию в Украине, она окончательно поглотит и Беларусь, понимают, что в этом случае не смогут вернуться домой, и воюют как боги".

В последнее время активизировался и набор в Легион "Свобода России", в который зовут граждан РФ, живущих сейчас в Украине. Точное количество воюющих в Легионе россиян неизвестно (как является секретной и информация о численности других подразделений), по неподтвержденным данным – несколько сотен.

"С конца весны и до конца лета Легион воевал в формате малых боевых групп. В августе все юридические вопросы, а также компоненты безопасности были сформированы и началось уже более массовое оформление желающих россиян. До сегодняшнего дня мы воюем на украинском фронте, защищая мирных жителей от кремлевских зомби. И так же, как год назад, планируем помочь победить Украине, чтобы потом пойти вызволять Россию", – говорят в Легионе.

Большинство воюющих на стороне Украины россиян – это те, кто давно уже жил в нашей стране, и те, кто специально приехал для борьбы с путинским режимом. Есть и несколько военнопленных ВС РФ, которых в армию страны-агрессора мобилизовали насильно. Все они прошли тщательную проверку в Украине.

"Депортировать нужно сейчас"

В самом же Легионе "Свобода России" в комментарии OBOZREVATEL сказали, что считают своей обязанностью помочь Украине в борьбе за свою свободу: "Ведь на ее территорию вторглась армия из наших сограждан, пускай и "промытых" кремлевской пропагандой. Это наша война, и мы не можем отмалчиваться и делать вид, что ничего не происходит. То, что нынешние преступники сегодня у власти в Кремле, – в том числе наша ответственность, поэтому мы обязаны защитить тех, кто страдает от действий Кремля".

На вопрос о возможной депортации после войны тех россиян, кто отказался защищать Украину, в Легионе ответили более радикально.

"Мы считаем, что граждане России, которые, живя в Украине, за 9 лет войны не нашли в себе сил сделать шаги навстречу смене гражданства, должны быть депортированы не после войны, а прямо сейчас. Если они никак не подключаются к защите Украины или не имеют к этому противопоказаний, например по здоровью, то их, считаем, нужно жестко проверять и отправлять в "родную гавань", – считают легионеры.

Ну что же, судя по всему, сегодня россиянам и беларусам придется сделать окончательный выбор.