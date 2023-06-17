17 июня российская армия нанесла удар двумя управляемыми авиабомбами по селу Казацкое в Херсонской области. В результате очередного военного преступления Кремля погиб мирный житель.

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Еще трое получили травмы разной степени тяжести. Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, среди пострадавших оказался 17-летний подросток.

"Также ранения получили 35-летняя женщина и 88-летний мужчина. Им оказывают помощь медицинские сотрудники. Ущерб инфраструктуре и жилым домам устанавливается", – сказано в сообщении.

Правоохранители начали расследование по очередному военному преступлению России на территории нашей страны. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что глава государства Зеленский на фоне системных обстрелов Россией наших городов рассказал о подготовке к Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, которая пройдет 21 и 22 июня. Он заявил, что в нашей стране все будет отстроено и восстановлено, а военные преступники не уйдут от ответственности за свои зверства над украинским народом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что днем войска оккупантов ударили по приграничному селу Гурьев Казачок Богодуховского района Харьковской области. Российская противотанковая управляемая ракета попала в ехавший по дороге гражданский автомобиль. По предварительным данным, в автомобиле находились четыре человека. Однако впоследствии информацию уточнили: на месте обстрела погибли два волонтера.

Накануне захватчики несколько раз ударили по Никополю Днепропетровской области, из-за чего погиб пожилой 81-летний мужчина. Еще одна 78-летняя жительница города получила травмы и была госпитализирована.