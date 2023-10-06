Сьогодні, у рамках “тонізуючого" від суцільної “переможеньки", трохи про “тривожне".

Судячи зі всього противник не відмовився від свого задуму, щодо виходу на рубіж по р.Оскіл.

За цілим рядом ознак, очевидно, командування двох оперативних угрупувань військ (ОУВ) противника, а саме – “Запад" та “Центр" таки готуються, у взаємодії одне з одним, до активних наступальних дій у північній частині Луганської області та південно-східній частині Харьківської.

Тож, поговоримо, власне, “за Куп’янські перспективи".

Отже, за моїм власним розумінням основними (МОЖЛИВИМИ) тактичними дирекціями майбутнього ворожого наступу на Куп’янському напрямку є наступні :

– на Петропавлівку через Синьківку

– на Петропавлівку через Першотравневе

– та на Куп’янськ – Вузловий через Степову Новоселівку

Ймовірніше, розпочнеться це “дійство" саме з північного відтинку – тобто, з боку Лимана Першого та Вільшани.

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Після підсилення передових підрозділів 25-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА), 1843-м мотострілецьким полком територіальних військ (мсп ТрВ), а також цілим рядом підрозділів типу “Шторм – Z", противник, очевидно, збирається цими силами відновити атакуючі та штурмові дії по напрямкам Лиман Перший – Синьківка та Вільшана – Синьківка.

Скоріш за все, одна ударна тактична група знову попреться через ліс з Лиману Першого, намагаючись пробитися вздовж Осколу на південь, обходячи с.Синьківку з заходу, інша спробує прорватися вздовж дороги від Вільшани попід лісом також, на Синьківку. Обходити це село зі сходу, по полях – АпАснА, відкрита місцевість, там можна “нехило так" нарватися.

Саме селище Синьківка являє собою саме той вузол оборони ЗСУ, який противнику ніяк не оминути “на шляху" до Петропавлівки й далі до Куп’янська з півночі. Його значення у загальній системі оборони ЗСУ на Куп’янському напрямку переоцінити важко. Це розуміє як наше командування, так й противник. Тому штурмувати його, противник, так чи інакше, будє вимушений (не дивлячись на те, що, як мінімум, рази 3 це він вже пробував робити раніше), якщо в нього не пропаде до цього бажання рухатись у бік Куп’янська. Хоча, звісно, спочатку вони це село спробують “якось обійти".

У цьому відношенні, звертають на себе увагу приготування противника по загальній дирекції Ягідне – Іванівка – Степова Новоселівка. Це, так би мовити, альтернативний “напрямок" задля прориву у бік Петропавлівки…не через “зловредную" Синьківку, не з півночі, а зі сходу.

Командування противника вже зосередило та розгорнуло на цьому напрямку підрозділи 26-го танкового полку (тп) 47-ї танкової дивізії (тд) 1-ї гв. танкової армії (ТА)… А також, явно не збирається цим обмежуватись. Скоріше за все, к цій гіпотетичній спробі 47-ї тд підключаться й підрозділи її “сусіда праворуч" – 2-ї “таманской" мсд, які спробують пробитися до дороги Р-07 з боку с.Першотравневе, або одночасно з підрозділами 47-ї тд (ймовірно, від неї будуть задіяні 245-й мсп та 26-й тп), або трохи пізніше, дочекавшишь вводу у бій основної частини українських тактичних резервів, чи під Синьківкою, чи в районі Іванівки.

У цьому сенсі, питання полягає лише в тому – у якій саме послідовності противник буде використовувати свої сили та засоби, зосереджені на Куп’янському напрямку?

На даний момент, очевидно, що якщо “під Синьківкою" нічого путнього у противника не вийде, то можливі наступальні дії ударних тактичних груп 47-ї тд та 2-ї мсд, явно дуже суттєво втратять у своєму сенсі. Адже, в такому разі, їм доведеться по-суті “в лобову" наступати на сталу й не дезорганізовану оборони ЗСУ.

А ось, якщо противнику вдасться прорватися по напрямку Синьківка – Петропавлівка (по суті, по найкоротшій відстані до східних “зарічних" околиць Куп’янська), то тоді, очевидно, що вся оборона ЗСУ східніше цього “осевого напрямку", яка “висить" на дорозі Р-07, зазнає суттєвої дезорганізації.

Ці розклади очевидні будь-якому випускнику військового навчального закладу тактичного рівня, якщо він уважно подивиться на мапу та “накладе" на неї конкретні сили й засоби протистоячих сторін.

У цьому контексті, дуже важливо, хоча би приблизно, розуміти спроможності противника на цьому напрямку.

Тому варто придивитися до того, що саме командування противника зосередило та розгорнуло безпосередньо на Куп’янському напрямку.

Це, частини та з’єднання військ (сил) найбільш важливого та “елітного" воєнного округу зс рф – Західного воєнного округу (ЗВО).

Безпосередньо на Куп’янському напрямку діють сили та засоби 2-х його армій з 3-х, які входять до його складу – 6-а ЗВА та 1-а ТА (20-а ЗВА, оперує трохи південніше, ближче до Лиманського напрямку).

В оперативних тилах цього УВ, ошиваються ще сили та засоби 11-го армійського корпусу (АК) зі складу берегових військ балтійського флоту (це 18-а мсд + 7-й окремий мотострілецький полк\омсп). За всіма ознаками – це резерв УВ “Запад", зі складу цього АК безпосередньо на фронті поки задіяний лише 7-й омсп (в районі с.Куземівка).

Загалом, УВ “Запад" нараховує у своєму складі, без угрупувань “прикриття" державного кордону та окружного резерву, розгорнутих на інших напрямках:

– до 53.5 тисячі в\сл… які мають на своєму озброєнні

– майже півтисячі танків (десь 490-495 одиниць)

– більше як 600 одиниць бойових броньованих машин, включно із бронеавтомобілями (десь 620-625 одиниць)

– до півтисячі артилерійських систем (від 100-мм та вище), приблизно 510-513 одиниць

– ще за півтори сотні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – приблизно 155-160 одиниць

– ну й зведена група 448-ї окремої ракетної бригади (орбр), яка має 7-8 одиниць ПУ ОТРК “Искандер-М" на своєму озброєнні.

Вся ця “красота" зведена у:

– окремі мотострілецькі бригади (омсбр) – 3 (дві зі складу 6-ї ЗВА й ще 1 – зі складу 1-ї ТА)

– мотострілецькі (танкові) полки – аж 17 “штук", які у свою чергу зведені у відповідні дивізії 1-ї ТА, 20-ї ЗВА та 11-го АК + пара “мсп ТрВ"

– мотострілецькі (танкові) батальйони – 6

– зведених тактичних загонів (рівня батальйон) типу БАРС – лише 2

У резерві УВ “Запад" на обліку перебувають

– 1 мсп

– 1 тп

– 1 омсб

– й 2 “накопичувача чмобіків", під назвою “резервний полк"

Безпосередньо, для наступу на Куп’янськ командування УВ “Запад", ймовірно, може задіяти приблизно до 2\3 від вище зазначених військ (сил). Та й то, не все зразу.

І що ж ми бачимо “в канун наступления" на Куп’янськ?

– танків багацько (воно й зрозуміло – тут, в кінці кінців, оперує “единая и неповторимая" у зс рф танкова армия)

– артилерії порівняно небагато (почесне 3-е місце з кінця, після УВ “Запорожье" та УВ “Восток", які після свого “отпочкования" одне від одного, кожне окремо, мають значно меньше). Але, її, все ж-таки, чимало.

– “живої" (поки що) сили цілком достатньо, проблема в тому, що возити її у наступі за танками – практично немає чим. ББМ-ок тут приблизно на 18-20 батальйонів, а їх тільки “по штату" у складі УВ “Запад" десь 30-32.

Підсумуємо.

Я би не недооцінював спроможності російського командування організувати та провести оперативно-тактичний наступ на Куп’янському напрямку. Особливо зважаючи на те, що принаймні, у 3-х показниках – кількості особового складу, танків та артилерії противник явно має “вагомі цифри".

Більше того, очевидно, що в рамках підготовки до наступу командування противника провело значну “попередню" роботу. Наприклад, інтенсивність впливу засобами повітряного нападу (ЗПН) майже по всім мостовим переходам та комунікаціям наших військ в їх тактичному та оперативному тилах, саме на Куп’янському напрямку, протягом останнього часу, цілком можливо визначити, як “тотальну". Фіксувалися випадки, коли противник використовував по 7-10 керованих авіабомб за раз для їх ураження.

За одними даними, очікується, що противник розпочне активні наступальні дії більш-менш значного масштабу на Куп’янському напрямку – 5-го жовтня. За іншими у період – 7-8-го жовтня. Але, за великим рахунком, декілька діб в той чи інший бік особливої ролі не зіграють, якщо звичайно, мова не йде про відповідну реакцію українського командування. Тут, не то що кожна доба – важлива, а й навіть, кожна година.

А цієї реакції, не може не бути.