'Россияне используют тактику просачивания': в Силах обороны рассказали о ситуации в районе Покровска и Доброполья. Карта

Информация о якобы стремительном прорыве российских оккупационных войск на одном из участков фронта на востоке Украины не достоверна. Поэтому публикуемые в сети материалы не отражают реальных фактов на поле боя.

Более того, для прорыва украинской обороны враг теряет много личного состава. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" подполковник Виктор Трегубов.

Ситуация вблизи Доброполья

По информации представителя ВСУ, путинские войска применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны. При этом оккупанты теряют много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.

"Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции при попытке спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", – сообщили в Силах обороны.

Подполковник Трегубов подчеркнул, что ситуация на Покровском и Добропольском направлении сбивает с толку тех, кто не понимает, как формируется карта боевых действий на основе открытых источников. По его словам, если россиянам удается прорывать украинскую оборону, речь не идет о том, что враг взял под контроль территорию.

"Это абсолютно не так, как оно выглядит на карте. Это не то, что они взяли под контроль весь путь, который прошли. Нет, они прошли путь и пытаются спрятаться в подвале. Туда побежали резервы украинских сил, чтобы их с того подвала выбивать и уничтожать", – сообщил Трегубов.

Что предшествовало

Согласно картам проекта DeepState, захватчики заметно продвинулись в тактической полосе на северном фланге Покровского направления – приблизительно на 10 км за два дня. Аналитики добавили, что в указанных районах есть новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями и позиции взводов и рот, "которые враг спокойно обходит, а в дальнейшем займет и использует для своей обороны".

Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении 11 августа Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

