Россияне не оказывают медпомощи тяжелораненым и тяжелобольным: Лубинец рассказал об условиях содержания украинских военнопленных

Бойцы Сил обороны, которые находятся в российском плену и имеют тяжелые ранения или болезни, нуждаются в срочном возвращении домой. Украина требует от России начать процедуру верификации всех тяжелобольных и тяжелораненых военнопленных.

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Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона в понедельник, 27 января. По его словам, многие из них умирают в плену из-за неоказания россиянам надлежащей медицинской помощи.

"Именно эта категория – тяжелораненые и тяжелобольные военнопленные – нуждается в срочном возвращении. Мы понимаем, что украинским военнопленным россияне не оказывают медпомощь. К сожалению, многие из наших ребят умирают в результате именно неоказания медпомощи", – сказал он.

Омбудсмен напомнил, что недавно удалось вернуть в Украину 25 тяжелораненых и тяжелобольных пленных военных и одного гражданского человека.

"Разница между обменом и репатриацией в том, что обмен – это всегда один на одного, а репатриация – это, когда без всяких условий стороны вооруженного конфликта (это прямая дефиниция Женевской конвенции) возвращают тяжелораненых, тяжелобольных военнопленных", – рассказал он.

15 января удалось впервые провести четырехстороннюю встречу, где кроме него и российского омбудсмена Татьяны Москальковой присутствовали руководители миссий МККК в Украине и РФ.

"Мы отдельно обсуждали технические вопросы относительно проведения именно репатриационных мероприятий и первый шаг, которые должны сделать страны – это создание смешанных медкомиссий. Украина смешанные медкомиссии при поддержке МККК создала. Мы требовали от российской стороны сделать то же самое – начать процедуру верификации физического состояния всех военнопленных и автоматически начать процедуру репатриации", – заявил он.

По его словам, российская сторона якобы взяла это в работу, однако без гарантий, поскольку договоренности, как известно, россияне обычно не выполняют.

"Надеюсь, что как раз МККК, присутствовавший на этой встрече, со своей стороны, будет требовать полного выполнения Женевских конвенций от российской стороны. Скажу откровенно, что я не думаю, что это на 100% произойдет, что это произойдет быстро. Разумеется, что все равно будет какое-то затягивание процесса, будут искаться какие-либо отговорки от этого. Но, по крайней мере, первый шаг, на мой взгляд, и достаточно существенный, он сделан. Ждем следующих встреч", – отметил омбудсмен.

Он добавил, что сейчас две страны помогают в возвращении пленных: ОАЭ помогает возвращать военных, а Катар – гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существует пять специально созданных лагерей для содержания российских военнопленных. Все они расположены как можно дальше линии фронта. Киев ведет политику открытости по содержанию российских пленных.

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