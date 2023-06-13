Россияне не знают, что делать.

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Они потеряли всех возможных союзников, они создали антироссийскую коалицию, объединили и милитаризовали Украину, не достигли никаких стратегических целей, даже наоборот понесли геополитические поражения.

Далее текст на языке оригинала.

Мілітаризується Європа, мілітаризується Японія. Ще якийсь час і для НАТО буде потрібна Україна, як найпотужніша армія Європи, що має і вміє працювати з усіма сучасними зразками озброєння, володіє сучасною тактикою війни, має горизонтальні зв'язки на усіх континентах та щей виробляє свою сучасну зброю. Таких сусідів ліпше мати партнерами або членами колективної системи безпеки, ніж просто сусідами.

Все це стало можливим завдяки безрозсудним діям росії та затятою прихильністю українського народу до Свободи та демократії, що є нашою історичною рисою.

Росія ще буде з нами воювати, атакувати наші міста, але стратегічно вже програла. Тому саме зараз маємо взяти себе в кулак, відкинути сумніви та втому і продовжити боротьбу.

Сьогоднішнім контрнаступом не вирішується доля країни. Я вже багато разів писав, що ми маємо налаштовуватись на марафон, а не на спринт.

Головне, що світ зрозумів, що навіть ядерний удар нас не зупинить. Україна вже більше не має бути і не буде під гнітом РФ.

Цю війну ми виграємо, змушені заради майбутнього.