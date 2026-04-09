Россияне несколько раз ударили по Сумщине: что известно о последствиях

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 8 апреля несколько раз атаковали с воздуха Сумскую область. В частности, захватчики вечером два раза ударили дронами по Стецькивской громаде, в результате чего была ранена женщина.

А уже ночью оккупанты нанесли удар по областному центру. Об этом сообщила Сумская городская военная администрация.

Удар FPV-дрона по гражданским

"Еще один удар FPV по гражданским в Стецковском старостате Сумской громады", – отметила городская администрация в десять часов вечера. Отмечалось, что из-за попадания вражеского дрона были повреждены два гражданских автомобиля, один из них был полностью уничтожен.

Владелица одной из машин и получила ранения. Ей на месте оказали медицинскую помощь.

Другие последствия устанавливаются, добавили в МВА.

За два часа до этого в Стецькивской огромаде было зафиксировано попадание FPV-дрона в жилое здание.

"В многоквартирном доме выбито более десятка окон и две балконные рамы, повреждены хозяйственные постройки. Люди не пострадали. Последствия ликвидируются", – сообщила МВА.

Удар по Сумах

А уже в ночь на 9 апреля МВА отметила, что в самих Сумах прогремел взрыв. Это был "удар БпЛА, предварительно Молнии, по территории частного дома на окраине города", уточнила власть.

Из-за этого удара был поврежден забор и выбито несколько окон, но главное, что "пострадавших нет", отметили в администрации города.

Как сообщал OBOZ.UA, жителям города после российского обстрела в ночь на 4 апреля помогали сотрудники Патрульной полиции. Одному из тяжелораненых правоохранитель наложил турникет, после чего мужчину эвакуировали в больницу.

