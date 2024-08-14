Россияне ночью атаковали Украину ракетами Х-59 и "Шахедами": силы ПВО сбили большую часть вражеских целей

В ночь на 14 августа Россия устроила новую ракетно-дроновую атаку на Украину. На украинские города и села летели две управляемые авиационные ракеты и 23 дрона-камикадзе типа "Шахед".

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Силы ПВО сбили большинство вражеских целей: обезврежено 17 российских дронов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Он рассказал, что ночью россияне атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69: их враг запускал из воздушного пространства Белгородской области РФ. Также захватчики направили на территорию нашего государства 23 ударных БпЛА типа "Шахед": запускали их с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, а также из российских Ейска и Курска.

"В противовоздушном бою мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 17 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях", – сообщил Олещук.

Он также поблагодарил украинских воинов за боевую работу.

Напомним, ранее о том, как прошла ночная атака россиян, рассказали в Киевской областной военной администрации. Так отметили, что есть сбитые вражеские объекты.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет. Однако из-за падения обломков сбитого дрона за пределами одного из населенных пунктов занялась лесная подстилка. Пожар оперативно ликвидирован.