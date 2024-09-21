Россияне ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами": Силы обороны сбили 16 вражеских целей
Россия в ночь на 21 сентября атаковала Украину 25 ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Силы обороны уничтожили 16 вражеских целей: 5 ракет и 11 "Шахедов".
Еще пять ударных дронов россиян были нейтрализованы средствами РЭБ. Подробности раскрыли в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Ночью захватчики направили на мирные украинские города и села 25 средств воздушного нападения.
По Днепропетровщине россияне ударили четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области. Также они запустили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.
Кроме того, враг выпустил 16 ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска и Курска (РФ).
Воздушное нападение российских войск отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбиты 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны", – говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты совершили ракетную атаку по жилому сектору в Кривом Роге. В результате ракетной атаки 3 человека погибли, еще трое пострадали, в том числе дети.
А накануне россияне нанесли удар по центру Харькова: повреждены больница, гостиница, киоски, есть пострадавшие.
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