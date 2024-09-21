Россияне ночью атаковали Украину ракетами и 'Шахедами': Силы обороны сбили 16 вражеских целей

Россия в ночь на 21 сентября атаковала Украину 25 ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Силы обороны уничтожили 16 вражеских целей: 5 ракет и 11 "Шахедов".

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Еще пять ударных дронов россиян были нейтрализованы средствами РЭБ. Подробности раскрыли в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ночью захватчики направили на мирные украинские города и села 25 средств воздушного нападения.

По Днепропетровщине россияне ударили четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области. Также они запустили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

Кроме того, враг выпустил 16 ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска и Курска (РФ).

Воздушное нападение российских войск отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны", – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты совершили ракетную атаку по жилому сектору в Кривом Роге. В результате ракетной атаки 3 человека погибли, еще трое пострадали, в том числе дети.

А накануне россияне нанесли удар по центру Харькова: повреждены больница, гостиница, киоски, есть пострадавшие.