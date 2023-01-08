Россияне ночью снова обстреляли Херсон зажигательными снарядами. Фото и видео

В ночь на 8 января военные преступники из рядов российской армии снова обстреляли Херсон, использовав зажигательные снаряды. Они предназначены для поражения живой силы и техники путем создания сильного пожара.

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После вражеской атаки местные жители находили обломки снарядов возле домов. Херсонские паблики опубликовали соответствующие фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Металлический пепел и осколки после ночного обстрела. Напоминаем, что подобные находки следует передавать полиции", "Киндийка 10 минут назад. На фото уже потухший элемент зажигательного снаряда", – писали в сети.

О взрывах в Херсоне сообщили после полуночи воскресенья. Наблюдая "фейерверки" в ночном небе, местные предположили, что оккупанты обстреливали город именно фосфорными снарядами.

Однако журналист Константин Рыженко призвал прекратить панику, поскольку речь идет не о фосфоре, а о термите.

"Конечно, неприятно и опасно, но не так как фосфор. Термит – это нечто типа того, что мы все в детстве делали: магний, сурик, и еще железная стружка для более высокой температуры горения. Главное – избегать попадания на кожу/волосы и оперативно тушить, потому что температура горения там, кажется, 3000 градусов", – написал он в Telegram.

Утром 8 января от властей не было информации о разрушениях и пострадавших в результате взрывов в городе.

Справка: зажигательные снаряды предназначены для поражения живой силы и техники врага путем создания сильного пожара, а также непосредственным попаданием. К современным зажигательным веществам относят зажигательные смеси на основе нефтепродуктов, металлизированные зажигательные смеси, термит и термитные смеси, обычный (белый) и пластифицированный фосфор, электрон, щелочные металлы, а также самозанимающаяся в воздухе смесь. Действие такого снаряда похоже на фейерверк – когда он разрывается в воздухе, из него вылетает множество мелких ярких частиц, которые медленно падают на землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января российские оккупационные войска обстреляли Херсон зажигательными снарядами. Местные жители наблюдали, как те разрывались, а пылающие фрагменты падали на землю.

5 января войска РФ нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Херсона. В результате обстрела погиб мирный житель.

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