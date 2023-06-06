Россияне обстреляли Херсон во время эвакуации людей из микрорайона Остров: ранены правоохранители. Видео

Российские оккупанты совершили очередной страшное преступление. Они обстреляли Херсон во время эвакуации людей из микрорайона Остров. В результате ранены правоохранители.

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Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, военные преступники РФ ударили из артиллерии. Он отметил, что этот микрорайон Херсона под ежедневными обстрелами оккупантов, а из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС добавилась еще одна опасность – водная стихия (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Остров стремительно уходит под воду. Затопления сколь колоссальны, что местами оттуда уже невозможно уехать автотранспортом. Поэтому людям помогают эвакуироваться. Даже в такое тяжелое время россияне решили напомнить, кем они на самом деле являются – террористами", – заявил глава ОВА.

По его словам, во время эвакуации оккупанты ударили по микрорайону из артиллерии и ранили двоих правоохранителей, которые помогали людям покинуть опасную территорию.

"Несмотря на это, сегодня отсюда эвакуировали около 1300 херсонцев. Эти люди сейчас в безопасности и это главное. Спасатели, полицейские, волонтеры. Спасибо каждому и каждому, кто присоединился к спасению херсонцев", – добавил Прокудин.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская разведка располагает данными, что за подрывом дамбы Каховской ГЭС стоит страна-агрессор Россия. Главным мотивом такого шага оккупантов, вероятно, было сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции Кинбурнская коса, расположенная на побережье Николаевской области, может временно стать островом. Такая ситуация, как ожидается, усложнит логистику путинской армии;

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС работники ГСЧС в Херсоне развернули работу эвакуационных пунктов. По состоянию на 17:20 6 июня спасатели уже эвакуировали 1300 граждан.

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