Россияне обстреляли село на Донетчине: погибли двое детей, третий парень ранен

Российские оккупационные войска вечером 11 марта обстреляли из артиллерии село Ривне Мирноградской громады на Донетчине. Погибли два брата 11 и 13 лет; ранение получил 14-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии.

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Всех этих детей эвакуировали еще в августе-сентябре прошлого года на Днепровщину. Но их родные решили вернуться в Донецкую область, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"Решение вернуться домой, по-видимому, дети не принимали сами, но заплатили за это решение страшную цену", – написал он в Telegram.

Офис генерального прокурора добавил: малолетние братья получили несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Помимо села Ривне, агрессор во вторник бил и по другим населенным пунктам Донетчины.

Около 14:00 ВС РФ ударили FPV-дроном по гражданскому авто в Покровске.Погиб 57-летний мужчина, еще один гражданин получил минно-взрывную травму, ранение шеи и ног.

Через 45 минут враг обстрелял автодорогу в Покровском районе, атаковав еще оду машину. Погибла женщина, а у раненого мужчины, кроме минно-взрывной травмы, диагностирована рана головы.

Уже через час новой мишенью для вражеского дрона стал автомобиль, двигавшийся по автодороге в сторону Родинского. Водитель получил ранения, но выжил.

На поселок Молочарка армия государства-агрессора сбросила авиационную бомбу (вероятно, ФАБ-250). На территории частного домовладения получил минно-взрывную травму и осколочные ранения руки местный житель. Повреждены жилые дома и автотранспорт.

Кроме того, за вторник в Северске три человека погибли и трое ранены, и еще один человек ранен в Константиновке.

При процессуальном руководстве Покровской и Константиновской окружных прокуратур начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

"Я каждый день повторяю: эвакуируйтесь! И каждый день приходится писать страшные строчки о новых жертвах. Родители, если вам безразлично на себя, то уберегите хотя бы своих детей! Их жизнь – это ваша ответственность!"– призвал начальник областной военной администрации.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта в Доброполье Донецкой области во время российского обстрела жилого квартала погиб спасатель военизированного горного отряда Виталий Коляда. 39-летний мужчина пытался спасти семью от обстрела, но, к сожалению, погиб сам.

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