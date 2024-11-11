Россияне подорвали дамбу Кураховского водохранилища: в селах поднимается уровень воды

Войска РФ около девяти утра 11 ноября обстреляли город Курахово в Покровском районе Донетчины, разрушив Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. В результате военного преступления произошло подтопление сел Великоновоселковской громады Волновахского района.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей – как на Донетчине, так и на Днепропетровщине.

"По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтопления жилья пока не зафиксированы! Мы продолжаем мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий. Держу ситуацию на личном контроле. В случае существенных изменений буду сообщать дополнительно", – сообщил он.

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Информация о разрушении дамбы сперва появилась в российских и украинских Telegram-каналах. Ее подтвердили воины сил обороны. В частности, младший сержант, командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что из-за подрыва врагом дамбы был подтоплен ряд сел в направлении Богатыря. Дороги вокруг них остаются пригодными для использования, но с определенными нюансами.

"Перемещение бронетехники по грунтовым дорогам, конечно же, ограничено. Русня ни х*я живым не оставляет, варвары ё*аные освобождают все от всего живого", – написал военный.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун в комментарии изданию "Суспільне Донбас" позже подтвердил, что в селах, расположенных вдоль течения реки Волчья, фиксируют подъем воды. Есть данные, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады. Осмотреть дамбу возле села Старые Терны Кураховской громады пока невозможно из-за обстрелов.

"Нам известно, что идет вода по селам, которые расположены возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем... Мы констатируем, что дамба, вероятно, повреждена", – уточнил чиновник.

Российские источники утром 11 ноября заявляли о разрушении плотины возле села Старые Терны, как одного из направлений наступления армии РФ. По их данным, оккупанты подходят к этому району с обеих сторон, чтобы "окружить Курахово с тыла".

Днем издание "Новости Донбасса" сообщило, что в реке Волчья вода поднялась пока на метр. В зависимости от степени повреждения дамбы существует риск частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже по течению: это села Старые Терны, Улаклы, Константинополь, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Зеленый Кут, Новоукраинка и ряд населенных пунктов в Днепропетровской области.

Кураховское водохранилище расположено на реке Волчья, которая протекает по Донецкой и Днепропетровской областям. Город Курахово стоит на берегу Волчьей и водохранилища, которое создали, чтобы охлаждать Кураховскую тепловую электростанцию.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в недавнем интервью The Wall Street Journal сообщил, что Кураховскую ТЭС в Донецкой области разобрали на части для ремонта других электростанций, что позволило восстановить более 60% утраченных мощностей. В ДТЭК планируют возобновить работу ТЭС после стабилизации ситуации на фронте.

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