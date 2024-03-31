Россияне поверили в ложь Путина о причастности Украины к теракту в 'Крокусе' – опрос OpenMinds

Руководство страны-террориста России использовало теракт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске на окраине Москвы в качестве пропагандистского инструмента в войне против Украины. Кремль придумал абсурдную связь террористов с украинскими властями и втюхал эту ложь россиянам.

Причем граждане РФ охотно поверили в ложь своего диктатора Владимира Путина о причастности Украины к теракту. Об этом свидетельствуют данные опроса OpenMinds, сообщает Financial Times.

Согласно результатам опроса, более 50% россиян обвинили украинское руководство в якобы причастности к теракту в концертном зале Crocus City Hall. При этом лишь 27% граждан РФ считают, что массовое убийство устроили боевики ИГИЛ.

Более того, 6% россиян обвинили в теракте "коллективный Запад", а именно США, Великобританию и НАТО. Такие результаты не вызвали удивления у социологов, ведь более 75% респондентов признались, что считают Путина самым надежным или полностью надежным источником информации о теракте.

По словам социолога и директора независимого российского избирательного центра "Левада" Дениса Волкова, если кремлевская пропаганда и власть обвинят Украину в причастности к теракту, люди поверят этому, потому что контроль над информационным пространством в РФ практически абсолютен.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. Погибли по меньшей мере 133 человека, еще около 150 ранены.

Москва сразу же, без всяких доказательств, попыталась обвинить в теракте Украину. В Следкоме РФ заявили, что подозреваемых в стрельбе задержали в Брянской области якобы на пути в Украину, все они граждане Таджикистана.

Диктатор Владимир Путин обвинил Киев якобы в подготовке "окна" для побега подозреваемых.

При всем этом ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ-К, которая обнародовала видео, снятое нападавшими в "Крокусе".

В ISW предостерегли, что игнорирование Кремлем истинных причин и исполнителей теракта сыграет с РФ злую шутку.

После массового убийства в "Крокусе" в РФ начались гонения на мигрантов из Центральной Азии. Людям "неславянской внешности" жгут ларьки, не дают работать, избивают, оскорбляют и выселяют из квартир.

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