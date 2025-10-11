Россияне пожаловались на потерю вертолета Ка-52: его цена может достигать $16 млн

Российские оккупанты продолжают нести потери в авиации. В субботу, 11 октября, стало известно, что оккупанты потеряли вертолет Ка-52, его стоимость может достигать 16 млн долларов.

Экипаж борта, судя по всему, не выжил. О потере Ка-52 заявили российские Z-паблики.

Что известно

О потере военного вертолета Ка-52 Z-паблики начали писать утром в субботу. Обстоятельств и места, где разбился борт, они не указывают. Зато делятся подробностями о судьбе экипажа.

"По причинам, не связанным с огневым воздействием, потеряли двух молодых, но уже очень опытных парней и Ка-52. Для лётчиков отдельный гарнизон! Вечная Память!" – пафосно пишет один из Z-пропагандистов.

Другой, капитан вооруженных сил РФ Илья Туманов, администрирующий канал Fighterbomber, уже привычно выдал мантру о том, что "небо забирает лучших", намекая, что экипаж изображенного на фото в его сообщении Ка-52 отправился в ад.

Что известно о вертолетах Ка-52

Ка-52 (также известный как "Аллигатор") — это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации. Предназначен для осуществления разведки местности, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Экипаж состоит из двух человек, пилота и штурмана-оператора.

Ка-52 вооружен подвижной пушечной установкой с пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 снарядов, ПТУР "Вихрь" с лазерной лучевой системой наведения, блоками калибра 80 мм, авиабомбами, пушечными контейнерами и другим оружием общей массой до 2000 кг. Может дополнительно брать на борт управляемые ракеты класса "воздух — воздух" ближнего боя Р-73 и "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух — поверхность".

Ка-52 оборудован радарной системой "Арбалет". Имеет бронированную капсулу для экипажа. Катапультирование капсулы возможно на высотах от 0 до 4100 м. Ведение огня и управление (в том числе одновременное) может осуществлять любой из пилотов.

Стоимость такой машины, по данным открытых источников, может достигать 16 млн долларов.

Производство первого фюзеляжа Ka-52 стартовало в середине 1996 года. А с 29 октября 2008 года на российском заводе "Прогресс" началось мелкосерийное производство "Аллигаторов": до 2020-го предприятие в рамках программы государственного оборонного заказа РФ передало российской армии 140 таких вертолетов.

Общее количество Ка-52 на вооружении войск РФ перед началом полномасштабного вторжения в Украину оценивалось в 170 единиц.

Однако боевое применение вертолетов Ка-52 в условиях российского нашествия против Украины выявило ряд существенных недостатков как в его конструкции, так и имеющемся вооружении. В частности, вертолет имеет ряд незащищенных мест в боковых и лобовой проекциях, из-за чего может быть выведен из строя даже обычными винтовочными патронами.

За более чем три года полномасштабной войны, по данным Oryx, Россия потеряла не менее 64 таких вертолетов, из которых50 Ка-52 были уничтожены, 13 – повреждены, а один – захвачен. Это – более 40% от общего парка Ка-52 (по данным открытых источников) на начало полномасштабного вторжения в Украину.

Правда, такие боевые машины Россия продолжает производить, даже несколько нарастив производство, поэтому агрессор способен восполнять потери.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее в сети показали командира вражеского вертолета Ми-8, сбитого FPV-дроном. Сначала некоторые российские пропагандисты убеждали, что экипаж якобы выжил, и искали "победы" в том, что украинцы сначала ошибочно идентифицировали его как Ми-28.

