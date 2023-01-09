Россияне продвинулись на нескольких направлениях: Бутусов рассказал о наступлении захватчиков на Соледар и ситуации с обороной

Ситуация в боях под Соледаром Донецкой области заметно усложнилась для Вооруженных сил Украины. Российские войска вышли на позицию, с которой могут наносить прицельный огонь по основной трассе снабжения.

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Об этом написал военный корреспондент Юрий Бутусов на своем Facebook. Он подчеркнул, что новая позиция оккупантов не является полным окружением наших войск, но создает критическую обстановку для дальнейшей обороны города.

"У нас в этом районе сосредоточены значительные силы, войска есть, есть много людей. Есть техника. Трудная обстановка всем понятна. Нужны действия, которые исправят эту обстановку. Необходимы не хаотические действия, а спланированные, чтобы реализовать наши преимущества шаг за шагом", – заметил журналист.

Бутусов отметил, что военному командованию стоит обратить внимание и на объективные обстоятельства, а именно речь о погоде. Сейчас в области температура достигает -18 градусов, а в таких условиях боеспособность целиком зависит от надлежащего снабжения.

"46-я аэромобильная бригада делает все возможное, сохраняет боеспособность в сверхтяжелых условиях. Десантники действуют образцово, бойцы доверяют командирам и каждый делает все возможное для уничтожения врага. Российские штурмовые группы уничтожаются одна за другой в контактных боях на ближних расстояниях, но они продолжают атаки и вводят в бой резервы", – обозначил он.

Бутусов подчеркнул, что основная угроза от россиян – это охват с флангов города. Враг будет делать все возможное, чтобы пробиться на трассу в тылу Соледара.

"Для обхода Соледара направлены свежие резервы из состава воздушно-десантных войск, захвату этого города российское командование придает большое политическое значение. Сейчас подразделения 10-й горно-штурмовой бригады и 46-я аэромобильная Сил обороны действуют слаженно и эффективно. У нашей армии есть и командиры и опыт для того, чтобы эффективно уничтожать россиян и побеждать в самых сложных условиях", – поясняет он.

Напомним, что ранее Бутусов рассказывал, что группы наших защитников на Бахмутском направлении ведут бои на дистанциях 20-30 метров, не давая врагу продвигаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении исчезли два британских волонтера Эндрю Бегшо и Кристофер Перри. Они поехали в Соледар, после этого с ними оборвалась связь.

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