Россияне пытаются посеять панику: в ГУР оценили вероятность теракта на ЗАЭС

Сообщения о якобы подготовке Кремлем взрывов на Запорожской и Курской атомных электростанциях, которые 16 августа ширились в сети, является попыткой России посеять панику среди украинцев. Реальной угрозы российских провокаций на ЗАЭС нет, в случае роста опасности компетентные органы непременно уведомят об этом украинцев.

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Об этом заявили в Главном управлении разведки. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики призвали граждан Украины не доверять устрашающим сценариям, запускаемым через анонимные Telegram-каналы с неизвестными администраторами.

В военной разведке заверили, что в настоящее время угроза провокаций со стороны оккупантов на ЗАЭС минимальна. Однако россияне, стремясь вызвать панику среди украинцев, умышленно забросили в информпространство фейковую информацию о якобы подготовке взрыва на крупнейшей АЭС Европы.

"Что касается возможной провокации россиян на ЗАЭС, то сейчас опасности нет. Активно работает российское ИПСО, они пытаются посеять панику, испугать украинцев. Конечно, в случае повышения вероятности провокаций, как и раньше ГУР, президент и другие спецслужбы обязательно предупредят. А вот сейчас беспокоиться не стоит", – отметили в ГУР МОУ.

Опроверг "апокалиптические" сценарии из сети и глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Юрий Малашко.

"Пока информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-то спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности. Зачем украинские СМИ распространяют российские нарративы и сеют панику в обществе – открытый вопрос. Надеюсь, ответ на него уже в ближайшее время дадут компетентные службы", – подчеркнул Малашко.

Не доверять анонимным источникам, которые могут администрироваться из Москвы, призвали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики.

Там подчеркнули, что угроза провокаций на ЗАЭС существует с первого дня, когда ее захватили российские оккупанты. И это ни для кого не было секретом. В ГУР МОУ, в частности, неоднократно предостерегали об увеличении рисков.

"Инсайд" о том, что президент РФ Владимир Путин якобы отдал приказ взорвать ЗАЭС и даже назначил конкретную дату, обнародовал анонимный российский Telegram-канал, позиционирующий себя как "оппозиционный" и занимающийся публикацией громких "инсайдов" и конспирологических теорий.

"Такие каналы не могут быть надежным источником информации, более того, они могут администрироваться спецслужбами РФ. Доверяйте только официальным источникам информации и соблюдайте информационную гигиену", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Госатомрегулировании заявили об ухудшении ситуации на ЗАЭС. Из-за некомпетентных и безответственных действий оккупантов там произошел инцидент с утечкой воды: нарушена целостность одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду.