Россияне снова обстреляли Херсон: пострадали два предприятия. Фото

Армия России вечером в среду, 27 сентября, снова ударила по Херсону – деоккупированный областной центр находился под массированным обстрелом врага. Оккупанты попали сразу по двум местным предприятиям.

Об обстреле Херсона около 22:00 сообщил на своем канале в Telegram руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он сказал, что также была зафиксирована активность авиации страны-агрессора в воздушном пространстве региона.

Была угроза вероятных ракетных ударов со стороны российской армии.

ГСЧС Украины в Telegram показала последствия ударов захватчиков по Херсону. Спасатели, прибыв на места пожаров, начали работу, но россияне в это время снова наносили удары с воздуха. Поэтому им приходилось несколько раз останавливать работу.

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Позже Прокудин сообщил, что в Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний местный житель. Также пострадал 27-летний мужчина.

Кроме того, террористические войска России атаковали и Херсонскую область, враг сбросил семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия России в среду, 27 сентября, в очередной раз ударила по мирным украинцам в Донецкой области. Оккупанты разрушили более 20 домов и убили одного человека.