Российская Федерация создала группировку войск "Север" , которая включает в себя бывшие группировки прикрытия границы "Брянск", "Курск" и "Белгород". Группировка создана на базе Западного военного округа (ЗВО). В настоящее время именно она продолжает удерживать Волчанский плацдарм и обстреливает прифронтовые территории Харьковщины и Сумщины.

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К моменту начала практической реализации всего этого "большого переформатирования" вся орда из состава старого ЗВО, которую нужно было "переформатировать", была значительно перемешана на разных направлениях и участках (причем иногда даже не на направлении самого УВ "Запад").

Нужно было как-то все перегруппировать и "надлежащие боевые порядки", в соответствии со "стройным и четким" планом переформатирования самого старого Западного военного округа в два других военных округа.

Именно эта несбыточная необходимость перемещать и перегруппировать войска, а также развертывать в соответствующих зонах новые КП(ПУ), штабы, систему логистики и т.д., у кого-то из российских креативщиков в тамошнем ГШ и породила "гениальную" идею использовать это необходимую перегруппировку своих войск, в качестве стратегической сатисфакции под общим названием "наступаем на Харьков".

Руководителем новой группировки стал генерал-полковник Лапин, начальником штаба - генерал-лейтенант Солодчук. Зона ответственности группировки соответственно расположена на территории Брянской, Курской и Белгородской областей РФ. Как заявляли в министерстве обороны агрессора в зону ответственности группировки "Север" также входит Сумская, Черниговская и Харьковская области Украины.

Но можно сколько угодно говорить, что у российского командования недостаточно сил и средств для этого, что противник собирал войска исключительно, чтобы оттянуть от выполнения боевых задач войсковые соединения Вооруженных сил Украины на более южных направлениях, - это все уже не сильно успокаивает обывателя, но не ведет к готовности встретить врага, поэтому предупрежден, значит вооружен. Так что вторжение в Харьковскую область, вероятный заход в Сумскую область или гипотетическая атака на Черниговскую только должно сцементировать Силы обороны Украины на данном направлении. Что же настораживает в данном формировании возможного "фронта"?

Для начала персоналии, которым поручено формирование и командование войсками в этой группировки. Это известные генералы, принимавшие участие в войне против Украины и не только, о них поговорим индивидуально о каждом и чуть позже.

До недавнего времени, по состоянию на март-апрель 2024 года, группировка "Север" насчитывала не более 20 тысяч человек, что действительно давало основание говорить о невозможности наступательной операции, но теперь увеличение живой силы до почти 50 тысяч плюс стягиваемые резервы, как людские так и технические. Но и 50 тысяч человек – официально заявленная численность, - это довольно мощная группировка.

Итак по комплектации. Состав новой группировки включает в себя (официально) до 50 тысяч человек личного состава и необъявленный резерв с неизвестной численностью, 350-360 танков, 860 боевых бронированных машин, 940-950 артиллерийских систем 100 и 120 мм калибра, 110-120 реактивных систем залпового огня и 4-6 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса. Новая группировка сосредоточится на Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях. В нее входят:

Силы и средства 1-й гвардейской танковой армии, 20-й и 25-й общевойсковых армий, действовавших на Купянском и Лиманском направлениях, входят в состав новой группировки.

Также, в зону ответственности были перемещены силы и средства (новосформированные) из состава 44-го армейского корпуса (АК) вновь воссозданного Ленинградского военного округа (ЛВО), сформированного в Карелии), и, скорее всего и 25-я омсбр (ППД – г. Луга, Ленинградская обл. рф), а именно:

– подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр), в один мотострелковый батальон (мсб), гаубичная артиллерийская батарея (габатр), танковая рота, всего – до 3-х эшелонов, районы сосредоточения – в Курской обл.

- подразделения 30-го мотострелкового полка (мсп) 72-й мотострелковой дивизии (мсд), 2 мсб, танковый батальон, гаубичный артиллерийский дивизион/гадн, реактивную артиллерийскую и зенитную ракетную артиллерийскую, управление, ремонтно-восстановительную и медицинскую роты, взвод БПЛА), всего – до 10 эшелонов, район сосредоточения – Курская обл.

– 197-й отдельный батальон управления (обу), до 1 эшелона также перемещен в Курскую обл.

Командование УВ "Север" завершило перемещение определенных сил и средств 44-го АК и процесс их оперативного развертывания в период до 7-8 мая.

В общем, 44-й АК "выставит" в состав УВ "Север":

– до 3650-3700 "тушек" российских военнослужащих.

– и до 450-455 единиц вооружения и военной техники (ОВТ), включая автомобильную и специальную технику

Данные силы и средства были развернуты именно в Курской обл.

Кроме этого, к ним на усиление были приданы ряд частей и подразделений из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии (ДШД) из полосы действия УВ "Днепр" (Ореховский направление, Запорожская обл.) в полосу действия УВ "Запад" (или, в полосу действия УВ "Юг" ", Краматорское направление). Также, в компанию к ним, был придан один десантно-штурмовой батальон (дшб) из состава этой дивизии (до 37 единиц вооружения и военной техники (ВВТ) – 22 единицы БМД-2/4, 11 единиц БТР-МД "Ракушка" и 4 единицы 120- мм САУ "НОНА-С").

В составе группировке на Белгродщине задействованы сразу 7 "сводных тактических отрядов" самого разного типа, назначения, размера и этимологии - от ЦССО "Сенеж", до "барсиков", "частно-добровольческих формирований" и другой "сборной солянки". Как мы уже увидели, Группировка войск "Север" в значительной степени укомплектована срочниками.

Чем и где может пополниться ГВ "Север" в ближайшее время, в смысле дополнительных сил и средств?

Наиболее вероятными "кандидатами" на перевод на территорию "спокойного" российского приграничья являются:

подразделения 25-й омсбр из состава 6-й ЗВА (они явно нуждаются в восстановлении после своего самоубийственного участия в "эпопее в районе Синьковки");

7-го отдельного мотострелкового полка (ОМСП) из состава 11-го АК, который в режиме "нон-стоп" российское командование посылало штурмовать передовые позиции ВСУ на Купянском направлении, в районе с.Кисловка;

подразделения 80-й омсбр из состава 14-го АК из г. Алакурти, которая "сторожила левый берег" в составе УО "Днепр;

200-я омсбр по ППД из Печенги, из состава того же 14-го АК также, покинувшая УВ "Юг" и сконцентрировалась на проблемах "прикрытия границы" и "волчанского вторжения".

По сути в зоне ответсnвенности "Севера" сосредоточено значительное количество артиллерии. В этом направлении активно противник применяет и авиационные средства для нанесения ударов по Сумской и Харьковской областям. Личного состава, по старым советским меркам, где-то чуть больше мотострелковой дивизии на каждую область. Но, россияне, безусловно, могут сконцентрировать на одном из направлений больше сил и средств – выбрать ключевой участок и организовать на нем активные наступательные действия, что мы и наблюдаем в районе Волчанска.

Врагу необходимо заниматься своими территориями: и Брянской, Белгородской и Курской областями. Мы видим, что российское партизанское движение, воюющее против режима, показало всему миру, что российская армия на этих направлениях, в частности, не способна оказывать достойного сопротивления небольшим по численности подразделениям. Но, если в рамках какой-то "стратегической игры" российский ГШ попытается "ответить зеркально" действиям РДК, ЛСР и "Сиббата" собственными рейдами на территорию Сумской и Харьковской областей. Тем более, когда придется "отвлекать внимание" и изображать действительно какое-то "наступление на Харьков". Отдельные российские ДРГ периодически пробуют заходить на территорию Сумщины, но выбиваются Силами обороны Украины за линию государственной границы с РФ.

По словам начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майора Эно Миц, российские захватчики используют на фронте тактику "амебы". Они экспериментируют с небольшими силами по разным направлениям и надеются на появление шанса. Миц также отметил, что даже удивительно, что Харьков еще не уничтожен, ведь он расположен недалеко от зоны боевых действий. Кроме того, по его мнению, Россия пытается расширить линию фронта, поскольку это в свою очередь заставит Украину расширить оборону, что будет означать ее истончение.

В любом случае нам необходимо делать свое дело: усиливать линию обороны и отражать атаки агрессора, для освобождения наших граждан и территорий от оккупации рашистскими захватчиками.